Nueva detección de mosquito tigre en otra isla: hace dos días se confirmó en La Gomera

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado la detección de ejemplares adultos de mosquito tigre (Aedes albopictus) en Motor Grande, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria. El hallazgo ha llevado a activar el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias y a reforzar las inspecciones, la colocación de trampas y las labores de limpieza y fumigación en la zona.
El episodio comenzó después de que una persona alertara a través del correo habilitado por Salud Pública de un aumento de picaduras de mosquitos durante el día, especialmente en una zona próxima a una estación depuradora de aguas residuales. En una primera inspección no se localizaron ejemplares, pero posteriormente se recibieron fotografías que permitieron identificar la especie.
Sanidad considera, con la información disponible hasta ahora, que podría tratarse de una introducción accidental y puntual a través de algún material capaz de contener huevos del mosquito tigre.
Más trampas, inspecciones y fumigación en Mogán
El Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica de Canarias se ha reunido este jueves con representantes del Ayuntamiento de Mogán, el Área de Salud de Gran Canaria, Salud Pública y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna.
Entre las medidas acordadas figura ampliar las inspecciones alrededor del lugar del hallazgo, instalar más trampas, aumentar la frecuencia con la que se revisan y realizar trabajos de limpieza y fumigación en el área donde se encontraron los mosquitos.
También se informará a vecinos, instituciones y empresas de la zona sobre las recomendaciones para reducir posibles puntos de cría.
Qué es el mosquito tigre y cómo reconocerlo
El Aedes albopictus es un mosquito negro con rayas, de menor tamaño que muchas de las especies habituales en Canarias. Está especialmente adaptado a los entornos urbanos y puede reproducirse en cantidades muy pequeñas de agua acumulada.
Suele picar durante el día, especialmente al amanecer y al anochecer. Su picadura puede provocar una importante reacción inflamatoria y picor. Además, se desplaza cerca del suelo y no produce el característico zumbido de otros mosquitos.
Aunque esta especie puede actuar como vector de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya en lugares donde circulan estos virus, Sanidad recalca que detectar el mosquito no significa que exista transmisión de estas enfermedades en Canarias. Según Salud Pública, estas patologías no están presentes de forma endémica en las Islas y solo se registran casos esporádicos importados.
Sanidad pide eliminar cualquier acumulación de agua
Una de las principales recomendaciones es evitar pequeños depósitos de agua en viviendas, patios, azoteas o terrazas. Incluso recipientes de tamaño reducido pueden convertirse en puntos de cría.
Salud Pública aconseja vaciar periódicamente los platos de las macetas, cambiar el agua de los floreros, colocar boca abajo recipientes que puedan acumular agua y mantener bien tapados los depósitos.
También recomienda cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales, mantener las piscinas correctamente cloradas y revisar desagües, bandejas de aparatos de aire acondicionado y otros lugares donde pueda quedar agua estancada.
La ciudadanía puede enviar fotografías de posibles ejemplares o de reacciones anormales a picaduras al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar del hallazgo y un teléfono de contacto.
El nuevo episodio se produce apenas dos días después de que Sanidad confirmara ejemplares de la misma especie en Valle Gran Rey, La Gomera, donde también se activaron las medidas de vigilancia previstas en el protocolo.