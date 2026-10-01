Cristian, una de las personas acampadas en Santa Cruz: “Queremos tener una vivienda digna”

Santa Cruz de Tenerife se ha sumado a las acampadas por el derecho a la vivienda, un movimiento que se extiende por todo el Estado. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado este miércoles 30 de septiembre una acampada en la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda, por lo que ya son unas 40 personas las que se han concentrado en el entorno de la plaza con casetas de campaña.
En declaraciones al programa Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria, Cristian, una de las personas que se encuentran allí concentradas ha pedido “toldos y cuerdas” debido a que se estiman lluvias en la capital de Tenerife: “Al no tener electricidad también necesitaríamos baterías portátiles. Mesas y pinturas también serían necesarias”.
Han llevado “lo necesario para subsistir” como “papel, toallitas o comida” para poder “seguir reivindicando, que es para lo que estamos”. “Una persona se ha acercado a traernos el desayuno, es un gesto muy bonito, porque hay gente que tiene que ir a trabajar o a cuidar a personas mayores y tienen que recuperar fuerzas”, ha indicado.
Cuestionado por las motivaciones para llevar a cabo esta acampada en Santa Cruz de Tenerife, el joven lo tiene muy claro: “Nos motiva la imposibilidad de tener una vivienda digna. Muchos de aquí están en situaciones de alquiler muy precario, con alquileres muy caros que no se pueden permitir sin la ayuda de sus padres. Yo, por ejemplo, no me he independizado; mi pareja está viviendo, prácticamente, con su casera porque no hay otra opción. Estamos en una protesta bastante pacífica, a la espera de que el Gobierno de Canarias tome medidas”.
Cristian ha confirmado que no tienen fecha para levantar esta acampada por la vivienda: “Nos quedaremos hasta que haya una respuesta y medidas políticas”.