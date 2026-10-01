El precio de la vivienda se dispara en Canarias: un 18% más solo durante el pasado mes de julio

La compraventa de viviendas en Canarias ha caído un 6,9% en julio de 2026, hasta situarse en las 2.146 unidades, mientras que el precio medio del metro cuadrado se ha incrementado nada menos que un 18,8% al fijarse en 2.453 euros por metro cuadrado, en información facilitada ayer por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).
Si bien Canarias se mantiene por debajo de la caída del conjunto nacional, donde la compraventa de viviendas bajó un 11,1% en julio de 2026 hasta las 65.395 unidades, encadenando siete meses consecutivos de caídas interanuales, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 7,7%, hasta situarse en 2.112 euros/m2.
Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyó un 4,9% a nivel estatal y la constitución de nuevas sociedades se elevó un 0,8%, señalan los notarios, a quienes les avala no tener un interés directo en la evolución de estas estadísticas.