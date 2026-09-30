¿Te ha llegado una multa de la DGT por SMS o correo? Cuidado con esta estafa

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado de una nueva campaña de fraude que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante correos electrónicos y SMS falsos. El objetivo es hacer creer al usuario que tiene una multa pendiente para conseguir sus datos personales y bancarios.
Los mensajes utilizan como reclamo una supuesta sanción, un expediente pendiente o un recargo inminente. En todos los casos, se incluye un enlace que dirige a una página falsa diseñada para imitar la imagen oficial de la DGT.
Según INCIBE, estas webs fraudulentas pueden solicitar el nombre, los apellidos, la matrícula del vehículo y los datos de la tarjeta bancaria, incluido el número, la fecha de caducidad y el código CVV.
Así funciona la falsa multa de la DGT
Los mensajes detectados recurren a la urgencia para intentar que la víctima actúe sin comprobar previamente la información.
Uno de los correos utiliza como asunto “Último recordatorio antes del recargo de su multa” y advierte de que una supuesta sanción ha pasado de 100 a 200 euros y aumentará hasta los 400 euros en apenas 24 horas.
Otros SMS avisan directamente de una multa pendiente y ofrecen un enlace para consultar el expediente o evitar un supuesto recargo.
INCIBE advierte de que estos mensajes utilizan logotipos, nombres y elementos visuales similares a los de la DGT, pero las direcciones de correo electrónico y las páginas web empleadas no pertenecen al organismo oficial.
Una vez dentro de la página fraudulenta, el usuario puede encontrar mensajes como “Acceso seguro” o “Sanción pendiente de regularización”.
Después de introducir los datos personales y la matrícula, la web muestra una falsa infracción por exceso de velocidad y reclama un pago.
En uno de los ejemplos detectados, se solicitan 140 euros, aunque se ofrece una supuesta reducción hasta 70 euros si se abona ese mismo día.
La DGT no pide pagar una multa desde estos correos o SMS
La DGT recuerda que sus sanciones se notifican por correo postal o mediante la Dirección Electrónica Vial (DEV). DGT
Existe un matiz importante. Las personas dadas de alta en la DEV sí pueden recibir avisos por correo electrónico o SMS cuando tienen una nueva notificación, pero la sanción debe consultarse dentro de ese sistema oficial. DGT
Por ello, ante cualquier mensaje sospechoso, INCIBE recomienda no acceder al enlace recibido y comprobar directamente si existe alguna sanción entrando por cuenta propia en los canales oficiales de la DGT.
Qué hacer si has introducido los datos de tu tarjeta
Si el usuario recibe el mensaje pero todavía no ha facilitado ninguna información, la recomendación es no responder, no pulsar los enlaces, bloquear al remitente y eliminar la comunicación.
Si únicamente se ha abierto la página fraudulenta, INCIBE aconseja cerrarla sin completar ningún formulario.
La situación cambia si ya se han facilitado datos personales o bancarios. En ese caso, el organismo recomienda:
- Contactar inmediatamente con el banco a través de sus canales oficiales.
- Solicitar el bloqueo de la tarjeta si se han introducido sus datos.
- Revisar los movimientos bancarios y comunicar cualquier operación no reconocida.
- Guardar capturas de pantalla, mensajes, enlaces y otras pruebas del fraude.
- Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Vigilar posteriormente si los datos personales aparecen publicados en Internet.
INCIBE insiste en que no es necesario esperar a detectar un cargo bancario para ponerse en contacto con la entidad.
Las señales que pueden revelar el fraude
La campaña utiliza varias técnicas habituales de phishing y smishing.
Una de las principales es crear sensación de urgencia, con advertencias sobre incrementos de la multa o plazos de apenas unas horas.
También se imita la identidad visual de la Administración y se emplean expresiones como “pago seguro” para generar confianza.
Sin embargo, INCIBE recuerda que la presencia de logotipos oficiales, un número de expediente o incluso datos como la matrícula no demuestra que una multa sea real.
La recomendación ante cualquier duda es acceder directamente a la web o aplicación oficial de la DGT, sin utilizar los enlaces incluidos en mensajes recibidos.