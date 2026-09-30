Cortes de tráfico por Plenilunio Santa Cruz: calles y horarios

Plenilunio Santa Cruz obligará a modificar el tráfico y el transporte público en el centro de la capital tinerfeña entre este jueves 1 y el domingo 4 de octubre. El Ayuntamiento aplicará cortes de calles, desvíos y restricciones de estacionamiento, especialmente durante el espectáculo de drones del viernes y los conciertos previstos para el sábado.
La reorganización, coordinada por el área municipal de Movilidad y Accesibilidad Universal y la Policía Local, afectará principalmente al entorno de la plaza de España, la avenida Marítima y la avenida Francisco La Roche.
Además, el Consistorio reforzará varias líneas de guaguas urbanas para facilitar la llegada y salida de asistentes durante una edición de Plenilunio que se celebrará del 2 al 4 de octubre y contará con más de un centenar de actividades.
Cortes de tráfico el viernes por el espectáculo de drones
Las primeras restricciones importantes se producirán el viernes 2 de octubre, coincidiendo con el espectáculo Night Show, que contará con más de 500 drones y tendrá dos pases, a las 20.30 y 22.00 horas.
Entre las 20.00 y las 22.15 horas quedará cerrada la avenida Marítima en el tramo situado entre el Callejón Bouza y la plaza del Cabildo, en el lateral del paseo Francisco Grandi Giraud. También se verá afectado un tramo de la avenida Francisco La Roche.
Los vehículos procedentes de Francisco La Roche serán desviados hacia el túnel de la Vía Litoral, aunque permanecerá habilitado el acceso al parking de Plaza de España.
Durante ese intervalo tampoco se podrá girar a la derecha desde La Marina hacia la avenida Marítima en dirección sur, salvo para acceder al aparcamiento.
Desde Bravo Murillo no se permitirá igualmente el giro hacia la avenida Marítima. Los vehículos tendrán que continuar por La Marina o General Gutiérrez. Por su parte, quienes circulen por Villalba Hervás serán desviados hacia La Marina. El acceso al aparcamiento de Plaza de España quedará limitado a su entrada norte.
Nuevos cortes el sábado por los conciertos
El dispositivo volverá a aplicarse el sábado 3 de octubre, coincidiendo con los conciertos organizados en la avenida marítima. En esta ocasión, los cortes comenzarán a las 19.30 horas y permanecerán vigentes hasta las 23.59 horas.
Además, quedará cerrada la salida del parking de Plaza de España en dirección San Andrés y únicamente podrá utilizarse la salida hacia el sur. La programación del sábado incluye actuaciones de artistas como Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter en la avenida marítima.
Calles donde estará prohibido aparcar durante Plenilunio
Las restricciones de estacionamiento comenzarán incluso antes de los principales actos. Desde las 08.00 horas del jueves 1 hasta las 23.59 del domingo 4 estará prohibido aparcar en:
- La Marina, junto a la Alameda del Duque de Santa Elena.
- Valentín Sanz, en el lateral de la plaza del Príncipe.
- Villalba Hervás.
En Francisco La Roche, frente al número 5, la prohibición comenzará a las 08.00 horas del viernes y continuará hasta las 07.00 horas del domingo.
También habrá restricciones desde el viernes en Puerto Escondido, entre San Clemente y Suárez Guerra; La Marina, entre las plazas de España y Candelaria; la avenida Marítima frente a la Alameda del Duque de Santa Elena; Imeldo Serís, junto a la plaza Víctimas del Terrorismo, y José María de Villa, en el acceso al Cementerio de San Rafael y San Roque.
Desde las 15.00 horas del viernes hasta las 23.59 del domingo se eliminarán además plazas de estacionamiento en las calles Numancia y Doctor José Naveiras.
El sábado, entre las 07.00 y las 16.00 horas, estará prohibido estacionar en Comandante Sánchez Pinto.
Qué guaguas tendrán más servicios
El Ayuntamiento reforzará durante los días 2 y 3 de octubre las líneas 905, 908, 974, 122 y 232.
La línea 905, que conecta Muelle Norte con Ofra, tendrá viajes adicionales a las 20.25 y 22.10 horas.
La 908 incorporará salidas a las 22.40, 23.45 y 01.00 horas, mientras que la línea 974 contará con servicios adicionales a las 22.40, 00.00 y 01.15 horas.
Las líneas 122 y 232 recibirán igualmente refuerzos dentro de su horario habitual entre las 22.15 y las 01.15 horas.
Además, las líneas 910, 945, 946, 947, 921, 917 y 916 modificarán temporalmente su recorrido durante los cortes de la avenida Marítima.
El viernes lo harán entre las 20.00 y las 22.15 horas y el sábado, entre las 19.30 y las 23.59 horas.
Durante esos periodos quedará anulada la parada de la plaza de España y las guaguas circularán por el túnel de la avenida Marítima hasta las inmediaciones del edificio de Hacienda.
El dispositivo también contempla cambios para los taxis. Durante la noche del sábado al domingo se ampliará el horario de la parada situada en Doctor José Naveiras, junto al Hotel Taburiente. También se habilitará el sábado la parada de Prolongación Ramón y Cajal desde las 14.00 horas hasta que termine el evento.