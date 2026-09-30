Más de 80 locales vacíos, registrados en el nuevo directorio de Santa Cruz

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha este pasado verano un nuevo módulo de autogestión de locales vacíos en la web santacruzescomercio.com, que permitirá a propietarios, arrendadores y representantes gestionar directamente sus ofertas. Actualmente existen 82 negocios registrados en el Directorio de Locales Vacíos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explica que a través de la web municipal “se podrán incorporar fotografías, superficie, precio y disponibilidad, así como modificar los datos cuando cambien las condiciones o retirar la ficha cuando el local se alquile o se venda” y destacó que “la iniciativa se enmarca en el Programa de Reactivación de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, con el objetivo de reducir el número de locales vacíos, fomentar el emprendimiento y contribuir a mejorar la imagen urbana”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “esta funcionalidad nos permite dar continuidad al trabajo que estamos realizando para recuperar los locales vacíos de nuestras zonas comerciales y conectar a quienes tienen un espacio disponible con personas que buscan un lugar donde desarrollar su proyecto”.
Pérez informó de que “el módulo que hemos implementado permite que cualquier persona se registre gratuitamente y gestione la información de su inmueble, de tal manera que una vez completada la ficha, el equipo técnico realiza una revisión previa antes de su publicación, con el objetivo de garantizar que la información disponible sea veraz, homogénea y esté actualizada”.
“Queremos que este directorio siga vivo una vez finalizado el trabajo de campo y que la información no se quede desactualizada cuando cambien las condiciones de un local”, señaló Pérez, quien dijo que “trabajamos para que sea una herramienta útil tanto para los propietarios, que pueden dar visibilidad a sus espacios de forma gratuita, como para las personas emprendedoras que buscan un local donde poner en marcha su proyecto y consultar los espacios disponibles”.
El alta de los locales se puede realizar a través de la web local, además de consultar toda la información sobre los locales disponibles.