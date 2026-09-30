El Gobierno aprueba la protección frente a los desahucios hasta 2030

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que expiren antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.
Así lo detalló la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló que se trata de “un acuerdo de mucha relevancia social”, ya que la vivienda “es el principal problema de los españoles”. Además de esas medidas, se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para la convalidación de ambos decretos.
Rodríguez explicó que el decreto contempla también medidas para “paralizar compras especulativas” de vivienda y señaló que se prohibirá que determinadas empresas identificadas como especuladores continúen “mercadeando” con este bien. Preguntada por qué entidades serán consideradas fondos buitre, la ministra indicó que el texto tendrá una “definición muy rigurosa” y puso como ejemplo el caso de Urbagestión, que “en puridad tal vez no fuera un fondo”, sino una “pyme buitre, muy carroñera”.
Asimismo, explicó que la regulación se ha diseñado para evitar que la prohibición afecte a entidades públicas como Casa 47 cuando quieran adquirir vivienda pública o asequible. Además, se reordena la fiscalidad de las Socimi para orientar su inversión a casas asequibles.
El decreto también incluye medidas contra el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones y se aplicará un IVA del 10% a los pisos de alquiler turístico, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses. Rodríguez explicó que el 21% figuraba en el primer documento y que el texto final establece el 10%, fruto de la negociación. Añadió que esta medida debe completarse con las actuaciones de las comunidades autónomas en materia de ordenación turística.
Respecto a los alquileres de habitaciones, Rodríguez señaló que la regulación incluida en el decreto resulta similar al texto que se estaba trabajando en el Congreso y precisó que incorpora una cláusula competencial para las comunidades con normativa propia, como Cataluña, donde se aplicará su legislación en materia de derecho civil.
La ministra defendió también la regulación de los alquileres de temporada para evitar que estas modalidades se utilicen como vías para eludir la protección de los contratos de vivienda habitual. El Ejecutivo incorpora medidas para reducir el esfuerzo económico de las familias que viven de alquiler y establece bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 33.000 euros, que serán graduadas según las rentas. La Agencia Tributaria calcula que estas bonificaciones llegarán a unos 1,6 millones de hogares y, en algunos casos, podrán suponer un ahorro de un mes de alquiler.
PRIMERA CASA
Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado Tu Casa para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un interés del 0%. Rodríguez precisó que estos préstamos cubrirán hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, y que la gestión se realizará con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Además, avanzó que el Gobierno congelará la actualización del precio de los alquileres en un 2%. El decreto activa mecanismos para aumentar el parque público y contempla una rebaja del IVA al tipo superreducido del 4% para las viviendas de promoción pública y protegidas.