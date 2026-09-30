Estreno histórico de la Laguna Tenerife en la Eurocup

La Laguna Tenerife emprenderá su nueva aventura en la Eurocup, en el Santiago Martín, frente a uno de los equipos más competitivos de la competición, el Turk Telekom Ankara de Erdem Can.
El conjunto aurinegro busca pasar página tras el tropiezo liguero y afrontar el debut histórico de la entidad en la segunda máxima competición en el baloncesto de clubes a nivel continental y lo hace de la mano de un entrenador que ya sabe lo que es conquistarla, como lo hizo en 2023 al frente del Dreamland Gran Canaria que se proclamó campeón al vencer al Hapoel Tel Aviv.
El estreno europeo llega apenas tres días después de medirse el pasado fin de semana al Casademont Zaragoza, contra quienes encajaron una dura derrota fruto de un triple en el último segundo de Justin Jaworski que certificó el 80-81 en el marcador final, para aguar así la fiesta en la isla que ya se veía victoriosa en el primer partido oficial de la temporada.
La Laguna Tenerife usará como motor esa faceta mostrada en la segunda parte ante los maños, en la que demostraron que el equipo se desenvuelve bien bajo presión y con resultados adversos, para mostrar una imagen más potente ante uno de los equipos más exigentes de la Eurocup, como lo es el Turk Telekom, que encadena cinco ediciones en las que ha terminado en las fases finales del campeonato.
El conjunto turco aterriza en Tenerife después de estrenarse con victoria en su competición doméstica ante el Karsiyaka (73-72), y cuenta en sus filas con jugadores de experiencia internacional como Jerrick Harding, Shaquielle McKissic, Ismaël Bako, Tony Taylor o Anthony Lamb, en una plantilla que tratará de imponer su ritmo y su capacidad física para convertir el estreno aurinegro en una noche exigente.
El Santiago Martín será testigo de esta manera del primer partido del La Laguna Tenerife en la Eurocup, una nueva aventura continental para un club acostumbrado a competir en Europa que, tras diez temporadas consecutivas en la Liga de Campeones de baloncesto, buscará escribir esta primera página con una victoria en la nueva historia del conjunto de Jaka Lakovic en Europa.