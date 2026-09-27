La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza

La Laguna Tenerife arranca la Liga Endesa 26/27 con un exigente compromiso ante un reforzado Casademont Zaragoza, un equipo llamado a pelear por estar tanto con Copa como en play-off.
Primer cuarto
La Laguna Tenerife tenía problemas en el rebote, algo que supieron aprovechar los visitantes en el arranque de partido (8-8).
Los de Gonzalo García de Vitoria mostraban mucho acierto exterior, lo que les permitía disfrutar de las primeras diferencias a su favor (14-18) ante un Canarias al que le faltaba cierta fluidez en ataque.
Con 18-18 acabó el primer cuarto.
Segundo cuarto
La Laguna Tenerife logró ajustarse mejor en el arranque del segundo cuarto (28-23). Los de Lakovic manejaban mejor el balón, llevando el duelo a un tiempo muerto con el 31-25.
A partir de ese momento, parcial de 2-11 y tiempo muerto de Lakovic. EL 4 de 14 en triples era terrible. El 38-44 del descanso era preocupante.
Tercer cuarto
Intercambio de canastas en el arranque de la tercera manga (49-51) para una mala defensa de La Laguna Tenerife (49-56). En cuatro minutos los tinerfeños habían encajado 12 tantos. Muchos.
La sangría en defensa era evidente. Para colmo de males, los maños sumaban casi en cualquier ataque, por lo que era urgente mostrar algún tipo de mejoría (55-65).
Y la reacción llegó. La Laguna Tenerife apretó en defensa, corrió en ataque y, tras un parcial de 0-7 puso las cosas en 62-65 obligando a los maños a pedir tiempo muerto. Quedaba un minuto para el final de esta manga.
Pese a que Zaragoza, con un triple sobre la bocina, puso el 65-68, las sensaciones locales habían cambiado. Quedaba un mundo.