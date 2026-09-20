La Laguna Tenerife-Bilbao Basket

La Laguna Tenerife cerrará este domingo su calendario de pretemporada con una cita plagada de alicientes. Noventa y nueve días después de su último partido con público en el Santiago Martín el equipo aurinegro afronta la Copa Tenerife! despierta emociones, ante el Surne Bilbao Basket, vigente bicampeón de la FIBA Europe Cup.
Primer cuarto
Le costó a La Laguna Tenerife coger el ritmo (3-9) ante un Bilbao que tampoco estaba especialmente fino. Con 3-11, Lakovic tuvo que parar el encuentro.
El tiempo muerto surtió efecto. El equipo local se mostró más veloz en ataque y logró apretar las cosas (11-13). Al final de la primera manga se llegó con 17-24.
Segundo cuarto
Frey dio la bienvenida al segundo cuarto con un triple (17-30). Con 17-32 cambió a su quinteto completo y dos triples hicieron el resto (23-32). Ponsarnau pidió tiempo a falta de cinco minutos y medio para el descanso.
Bilbao seguía siendo el equipo del curso pasado: criterio a la hora de mover el balón y solidaridad para convertir en puntos ese buen manejo. De ese modo, a falta de poco más de un minuto para el descanso, lograron poner el 36-49.
La Laguna Tenerife generaba dudas. Y no pocas, al descanso.
Tercer cuarto
Los bilbaínos pusieron el 36-55 en menos de un minuto y, curiosamente, cuando peor pintaban las cosas para La Laguna Tenerife los locales lograron reaccionar (46-60).
Mejorando en defensa, los de Lakovic siguieron recortando hasta que un mate de Bamba -que tiene una pinta brutal-, dejó el marcador en 52-60. Cuando Bilbao pegó otro arreón, Lakovic tuvo que parar el duelo (65-74).
Con 68-74, tras triple de Marcelinho, se llegó al final de este cuarto.