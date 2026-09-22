La Laguna y el CB Canarias prolongan su alianza hasta 2029

El Ayuntamiento de La Laguna y el CB Canarias han ampliado por dos temporadas más su acuerdo de patrocinio, por lo que el equipo aurinegro seguirá compitiendo bajo la denominación de La Laguna Tenerife hasta junio de 2029.
El acuerdo fue anunciado en la jornada de ayer en la sala de cámara del Teatro Leal por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del club, Aniano Cabrera. El contrato inicial, firmado en 2024 y con vigencia hasta julio de 2027, contemplaba una cláusula de prórroga que el Consistorio ha decidido activar de forma anticipada.
Gutiérrez destacó el “retorno que ha superado todas las previsiones iniciales” y subrayó el valor del Canarias como elemento de “identidad, tradición y sentido de pertenencia” para el municipio. El alcalde agradeció además la implicación del club y de las distintas áreas municipales que han permitido consolidar una alianza que ha llevado el nombre de La Laguna por las principales canchas de España y Europa.
Aniano Cabrera, por su parte, agradeció la confianza del Ayuntamiento y consideró que la ampliación aporta “estabilidad y visión de futuro”. El presidente canarista destacó el crecimiento de la marca La Laguna Tenerife gracias a los resultados deportivos y a la gestión del club: “No se entiende La Laguna sin el CB Canarias, ni el CB Canarias sin La Laguna”.
El patrocinio contempla la presencia de la marca La Laguna en la denominación del equipo, la equipación, soportes publicitarios, prensa, radio, televisión, medios digitales y redes sociales. Su continuidad está vinculada a la participación del Canarias en la máxima categoría nacional y contempla también su presencia en competiciones como la Copa del Rey y los torneos europeos.
El acuerdo inicial se apoyó en un estudio de repercusión mediática correspondiente a la temporada 2022-23, que cifró en 4,5 millones de euros por temporada la equivalencia económica del impacto publicitario generado por la presencia de la marca.
El proyecto del nuevo pabellón de La Laguna vuelve a abrir una brecha política entre el Ayuntamiento lagunero y el Cabildo de Tenerife. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, acusó este lunes al vicepresidente insular, Lope Afonso, de intentar “boicotear” una infraestructura que considera necesaria para el crecimiento deportivo del municipio y defendió que existen terrenos de titularidad municipal disponibles en Las Mantecas.
Luis Yeray estalla
Gutiérrez aseguró que el consistorio de Aguere dispone de dos parcelas en la zona, una de 47.000 metros cuadrados de titularidad municipal y otra de 45.000 metros que pertenecía a la Universidad de La Laguna y fue adquirida por el Ayuntamiento mediante expropiación hace dos años. “El suelo está y a cero euros”, sostuvo, en referencia a la búsqueda de terrenos que, según criticó, estaría realizando el Cabildo.
El alcalde reclamó “altura de miras” y rechazó que el proyecto pueda interpretarse como una iniciativa enfrentada a los intereses insulares. A su juicio, La Laguna necesita un nuevo recinto porque el Santiago Martín limita el crecimiento del club de baloncesto y porque existen además tres equipos de voleibol que compiten a nivel nacional.
Gutiérrez fue especialmente crítico con el planteamiento del Cabildo y pidió que el desarrollo de grandes infraestructuras deportivas no se concentre únicamente en Santa Cruz. “La isla de Tenerife no termina y empieza en Santa Cruz de Tenerife”, señaló.
El alcalde defendió además que el nuevo pabellón tendría una dimensión que iría mucho más allá del deporte, al permitir acoger grandes eventos y conciertos y reducir la presión sobre el entorno del Santiago Martín. “Es una necesidad imperiosa”, afirmó.
Desde el CB Canarias, el presidente Aniano Cabrera respaldó la necesidad de contar con una nueva instalación deportiva, aunque reclamó entendimiento entre las administraciones. “Es importante tener un nuevo pabellón y, si es en La Laguna, mejor”, apuntó el presidente aurinegro, que recordó que, por ahora, el club está “muy feliz” en el pabellón insular Santiago Martín.