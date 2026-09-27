La afición del CB Canarias clama por un nuevo pabellón

La afición del CB Canarias –La Laguna Tenerife– lo tiene claro: quiere un nuevo pabellón. Durante la primera parte del partido que los aurinegros disputaban con el Casademont Zaragoza, desde la zona de la Peña San Benito se desplegaron varias pancartas pidiendo la construcción de un nuevo pabellón.
Luis Yeray Gutiérrez ha anunciado la intención del Ayuntamiento de La Laguna de construir ese nuevo recinto, pero desde el Cabildo insular se insiste en que también se quiere llevar a cabo esa nueva instalación.
Mientras, los aficionados del CB Canarias se quejan, entre otras cosas, que el Santiago Martín es “un verdadero horno” al tener un sistema de climatización acorde a la primera instalación deportiva cubierta de Tenerife.