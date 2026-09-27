Más sombra y aire acondicionado en las aulas: el PSOE Canarias pide adaptar los colegios al calor

El PSOE Canarias propondrá a los ayuntamientos la aprobación de una moción para instar al Gobierno regional a impulsar una estrategia integral de adaptación climática de los centros educativos de todas las islas.
En un comunicado, la formación socialista ha explicado que la iniciativa plantea aprobar en un máximo de seis meses un Plan Canario de Adaptación Climática, Confort Térmico y Eficiencia Energética, de carácter plurianual, que integre las actuaciones ya existentes y las extienda al conjunto de la red pública.
La secretaria de Educación del PSOE Canarias, Esther Suárez, señaló que la propuesta busca “pasar de actuaciones puntuales a una planificación integral, con criterios objetivos y transparentes, para que cada centro sepa qué necesidades tiene, qué actuaciones están previstas y cuándo se van a ejecutar”.
Entre los acuerdos, la moción propone extender progresivamente la monitorización a los 925 centros educativos públicos de Canarias y elaborar para cada uno una ficha climática y energética individualizada.
También reclama un mapa de riesgo climático y un calendario plurianual que detalle inversiones y plazos, estableciendo como punto de partida los datos de los que se dispone hasta el momento.
Mientras, otra de las propuestas pasa por desarrollar un programa canario de sombra y renaturalización de patios escolares, junto a la sustitución progresiva de las aulas modulares. Todo ello priorizando las escuelas infantiles, los centros de educación especial y aquellos con alumnado especialmente vulnerable o con mayores deficiencias.
Para Suárez, “garantizar unas condiciones climáticas adecuadas en los centros educativos es también garantizar calidad educativa, igualdad y seguridad”.
Finalmente, la moción reclama mejorar los protocolos frente a episodios de altas temperaturas, fijar criterios objetivos para modificar horarios y establecer un procedimiento rápido de respuesta a las solicitudes de los equipos directivos.