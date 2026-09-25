Irene, alumna de un instituto de Canarias, tras llegar a más de 40 grados en un aula: “Hay clases que es imposible dar”

Reconocen no poder más y han pasado a la acción. Alumnos y alumnas de varios centros del municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana han convocado concentraciones para exigir que sus aulas sean climatizadas.
Durante las últimas olas de calor, algo que ha reconocido Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo autonómico, alumnos y alumnas han sufrido lipotimias y desmayos, mientras desde la Consejería de Educación admiten “no tener” un listado de aquellos centros que cuentan con climatización.
“No podemos seguir así, es inhumano”
En el IES El Doctoral sus alumnos se han concentrado junto a sus profesores para pedir la climatización de sus espacios de trabajo y enseñanza. En declaraciones a Televisión Canaria, Ana García, presidenta del AMPA del centro, era muy clara: “La situación es insoportable. Hemos tenido desmayos de niños, niños encontrándose mal, sin poder concentrarse y todo eso a 40 grados. Es inhumano”.
García rogaba que “tomen medidas” como “poner aire acondicionado”. “Tenemos el apoyo de todo el profesorado del centro, han ayudado a todos los niños. Han facilitado todo, pero el calor que están pasando, el agotamiento que les supone, es insoportable: pongan aire, por favor”, recalcaba.
La presidente del AMPA indicaba que “no se ha hecho nada” para poder cambiar esta situación: “Necesitamos ayuda, porque hemos pensado en poner ventiladores, pero no sirve de nada”.
Irene: “Es insoportable el calor en el aula”
Irene, alumna del mencionado centro, admitía que resulta “insoportable” poder estudiar en esas condiciones: “Tenemos que ir a beber agua, pero tampoco podemos estar todos por los pasillos. Hay clases, como Educación Física, que son imposible darlas”.
Recientemente, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha indicado que tanto en los centros públicos como en los concertados la decisión de instalar aire acondicionado corresponde a los propios centros.
La Consejería ha precisado que no instala directamente aire acondicionado ni ventiladores en los centros educativos, aunque sí desarrolla distintas medidas destinadas a reducir las temperaturas en colegios e institutos.