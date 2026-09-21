Educación señala que no existe un listado de centros con aire acondicionado en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no dispone de un listado del número de centros educativos de las islas que cuentan con aire acondicionado, ya que la instalación de estos equipos depende de los propios centros.
Fuentes de la Consejería han explicado a EFE que tanto en los centros públicos como en los concertados la decisión de instalar aire acondicionado corresponde a los propios centros.
En el caso de los públicos, disponen de fondos para gastos de funcionamiento corriente que pueden destinar a este tipo de actuaciones.
La instalación de aire acondicionado, en manos de los centros educativos
La Consejería ha precisado que no instala directamente aire acondicionado ni ventiladores en los centros educativos, aunque sí desarrolla distintas medidas destinadas a reducir las temperaturas en colegios e institutos.
Entre estas actuaciones figuran la naturalización de espacios, la instalación de cristales que permiten reducir la temperatura, la colocación de placas fotovoltaicas y la creación de zonas de sombra.
Aunque Educación tiene constancia de algunos centros que disponen de aire acondicionado, no cuenta con un registro que permita determinar cuántos centros de Canarias tienen instalados estos equipos, al tratarse de una decisión que forma parte de la autonomía de los centros.
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha impulsado este verano un plan de obras en la red pública educativa con una inversión de más de 21 millones de euros para ejecutar 420 actuaciones en 293 infraestructuras educativas de las ocho islas.
Entre las actuaciones previstas figuran medidas dirigidas a adaptar los centros a las actuales condiciones climáticas, como la creación de espacios de sombra en 62 centros, con una inversión de más de 2,6 millones de euros, y proyectos de naturalización en otros 55 centros, dotados con más de 2,3 millones de euros.
También se contempla la construcción de seis nuevos techados de canchas deportivas, con una inversión superior a 3,2 millones de euros.