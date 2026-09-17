Al cole, con ventilador: las familias, obligadas a buscar soluciones ante el fuerte calor en las aulas de Canarias

El problema del calor en las aulas de Canarias ha tomado especial importancia en las últimas horas. La ola de calor más reciente, que obligó a pasar a modalidad telemática las clases en Lanzarote y Fuerteventura, ha puesto en el centro del debate la necesidad de que las instituciones públicas hagan frente a un problema tan grave como el cambio climático.
En el foco, los estudiantes que tienen que acudir a los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados, haciendo frente a elevadas temperaturas dentro de sus aulas. En la mayor parte de las ocasiones, los progenitores valoran los esfuerzos de profesores, profesoras y directiva para poder llevar esta situación de la mejor manera posible.
En otras, son los propios padres y madres los que mandan al colegio a sus hijos e hijas con ventiladores de mano o abanicos para tratar de evitar situaciones graves, como golpes de calor o lipotimias, hasta otras que no dejan de ser menos importantes, como es que los alumnos puedan dormirse (desvanecerse) durante el horario lectivo.
Golpes de calor en las aulas canarias
El propio Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha reconocido que se han registrado “golpes de calor y lipotimias” debido a las altas temperaturas. Algo por lo que se pasan las clases a modo telemático.
Tras la publicación por parte de DIARIO DE AVISOS de un artículo denunciando esta situación, numerosos padres comentaron lo que, de manera directa, les había ocurrido. En el CEO San Miguel una madre denunciaba “acabar de recoger” a su hijo “con un golpe de calor”. “Necesitamos soluciones ya”, rogaba.
En Candelaria, un padre denunciaba que en uno de los centros públicos del municipio, su hijo había sufrido un desmayo debido a las altas temperaturas registradas.
La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Tomé Cano, centro escolar ubicado en Santa Cruz de Tenerife han pedido a través de una iniciativa en la plataforma Change.org, que el centro sea acondicionado y que en el mismo sean puestos puntos de agua potable tanto para los alumnos como para las personas que allí trabajan, desde personal docente a empleados.
Desde el AFA agradecen al equipo directivo del centro el esfuerzo realizado: “No estamos criticando a la directiva por solicitar más agua y ventiladores, hacen lo que pueden por el alumnado. Estamos solicitando unas aulas dignas con climatización para que nuestros niños y niñas puedan acudir al colegio en condiciones adecuadas”
Pero esto no es algo que ocurra solo en los centros de educación pública. Padres y madres del colegio Hispano Inglés, en Santa Cruz de Tenerife, una de las zonas donde más castigó esta última ola de calor, solicitaron medidas al centro después de que fueran ellos los que equiparan con ventiladores de mano a sus hijos e hijas debido a que el calor “resultaba insoportable”.
El centro ha señalado que instalarán ventiladores de techo: “No creemos que con eso pueda solucionarse el problema. Hablamos de alumnos de Primaria e infantil, incluso”.
En el Luther King de San Miguel, en el sur de Tenerife, los padres y madres están “juntando firmas” y desvelan que “donaron ventiladores” que fueron devueltos por el centro educativo. “Hay clases que han marcado esta semana 38 grados”, denuncian.
Una petición para todas las Islas
El problema ha provocado que padres y madres de todas las Islas se hayan unido en la plataforma Change.org para pedir Climatización en las aulas de Canarias. Una petición a la que te puedes unir aquí.
“Canarias es una tierra acostumbrada al calor. Sin embargo, cada vez que llega un episodio de temperaturas elevadas, volvemos a encontrarnos con el mismo problema: se suspenden, cancelan o modifican las clases debido a las altas temperaturas”, dicen en su comunicado.
Recalcan que la intención es que “el alumnado pueda continuar asistiendo a clase durante los episodios de calor, siempre que las condiciones permitan garantizar su seguridad y bienestar”, poniendo énfasis en que “no queremos que nuestros hijos pierdan días de clase cada vez que llega una ola de calor”.