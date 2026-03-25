Confirmado por el Gobierno de Canarias: se reanudan las clases presenciales

La actividad lectiva presencial en Canarias se reanudará este jueves 26 de marzo en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, según ha confirmado la Consejería de Educación del Gobierno autonómico tras el paso de la borrasca que ha afectado al Archipiélago en los últimos días debido a la borrasca Therese. “Aquellos centros que presenten incidencias que impidan la actividad lectiva presencial lo comunicarán a las familias directamente en las próximas horas”, apunta.
El Ejecutivo regional confirma así la vuelta a las aulas después de la suspensión preventiva adoptada por la situación meteorológica adversa. La medida afecta a todos los niveles educativos en los territorios mencionados, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles incidencias puntuales.
Desde la Consejería explican que aquellos centros educativos que presenten problemas que impidan la actividad presencial deberán comunicarlo directamente a las familias en las próximas horas. Esta decisión permitirá adaptar la jornada en función del estado real de cada instalación.
La reapertura de colegios en Canarias se produce tras la evaluación de la situación por parte de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, en coordinación con los servicios de emergencias insulares. El objetivo es garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente antes de fetomar la normalidad.
El Gobierno de Canarias subraya que esta decisión se adopta siguiendo criterios técnicos y tras analizar la evolución de los efectos de la borrasca en infraestructuras, accesos y servicios básicos. En los últimos días se han registrado incidencias como inundaciones, desprendimientos y problemas en carreteras.
A pesar de la reanudación de las clases, las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en zonas donde aún persisten daños o riesgos derivados de las lluvias. También insisten en la importancia de consultar los canales oficiales para estar al tanto de cualquier actualización.