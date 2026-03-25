Un rayo cae en un vivienda de El Sauzal: lo ha fundido todo

La borrasca Therese sigue dejando estampas de auténtico caos en el norte de Tenerife, pero ninguna tan desoladora como la vivida en el municipio de El Sauzal. Lo que comenzó como una tarde de lluvia intensa se convirtió en una pesadilla para una familia local cuando un rayo cayó directamente en su vivienda. El resultado, según el testimonio del propietario, es catastrófico: “Lo ha fundido todo”.
El impacto, que se produjo en pleno pico de la tormenta eléctrica que azota las medianías tinerfeñas, generó una sobretensión de tal magnitud que inutilizó de forma instantánea la red eléctrica del inmueble. Desde los electrodomésticos de gran tamaño como la nevera o la lavadora, hasta los dispositivos más pequeños como cargadores y routers, han quedado completamente inservibles.
Un estruendo que sacudió El Sauzal
Este incidente pone de relieve la peligrosidad de la borrasca Therese, que está destacando por un aparato eléctrico inusual en las islas.
A pesar de la aparatosidad del impacto y del humo que generaron algunos enchufes al quemarse, no se han registrado daños personales. Los ocupantes de la vivienda se encontraban, en principio, en una zona alejada del cuadro eléctrico en el momento del impacto, lo que evitó una desgracia mayor en un día que ya es de por sí negro para la seguridad vial y doméstica en Tenerife.
¿Qué dice la ley y el seguro si un rayo funde tu casa?
Cuando un rayo impacta en una vivienda de El Sauzal o cualquier punto de la isla, el propietario se enfrenta a un laberinto legal. Aquí están las claves:
- La cobertura de “Aparato Eléctrico”: La gran mayoría de los seguros de hogar en España incluyen una cláusula específica para daños eléctricos. Legalmente, si el rayo ha entrado por la red o ha caído directamente en el edificio, el seguro debe cubrir la reparación o la reposición de los electrodomésticos afectados.
- La importancia del “Continente” vs “Contenido”: Es vital distinguir si el rayo dañó la instalación de la casa (paredes, enchufes, cuadro de luces) o los aparatos enchufados (tele, nevera). Si solo tienes asegurado el “continente” y el rayo te funde la televisión, podrías tener problemas legales para reclamar. Recomendación: Siempre hay que tener ambos cubiertos.
- ¿Se puede reclamar a la compañía eléctrica? Aquí es donde la ley se vuelve rígida. Si el rayo es un “fenómeno de fuerza mayor” (causa natural inevitable), las eléctricas suelen quedar exentas de responsabilidad según la normativa del sector. No obstante, si el daño se produjo porque la red de la zona no tenía las protecciones o tomas de tierra adecuadas, se puede abrir una vía de reclamación por negligencia en el mantenimiento de la red.