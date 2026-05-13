Previsión de la Aemet en Canarias: cielos cubiertos este miércoles con riesgo de lluvias

La previsión meteorológica para este miércoles indica que estará poco nuboso, salvo intervalos de nubes altas al inicio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Sin embargo, a partir del mediodía, los cielos tenderán a nublarse, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas del día.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del nordeste, y podrá ser más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. En costas del oeste, predominarán las brisas.
En cumbres centrales, el viento soplará del suroeste, de moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, estando en el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta y presencia de bajas a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte, donde pueden ser localmente moderados. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará flojo moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste. Brisas en costa suroeste.