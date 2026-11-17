Mark Rossini, exagente del FBI que tuvo acceso a información clave sobre miembros de Al Qaeda antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, visitará Tenerife para participar en la sexta edición del Festival Haciendo Historia. El antiguo investigador estadounidense estará acompañado por el periodista y escritor Álvaro Soto, autor de un libro que reconstruye su trayectoria y los fallos de inteligencia que precedieron a los ataques.
El encuentro tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en La Laguna, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Será una cita exclusiva en Canarias, en la que ambos presentarán Agente Rossini. La historia del hombre que pudo haber evitado el 11-S, publicado por Ediciones B.
El acto, conducido por el productor ejecutivo del festival, Pedro Mérida, permitirá conocer el testimonio de uno de los agentes que trabajaron en la investigación de la organización terrorista liderada por Osama bin Laden antes de los ataques que cambiaron la política internacional.
La información sobre Al Qaeda que no llegó a tiempo al FBI
La historia que protagoniza Rossini se remonta a su etapa como agente del FBI destinado al Centro Antiterrorista de la CIA, donde participaba en investigaciones relacionadas con Al Qaeda.
Durante aquellas pesquisas, los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron acceso a información sobre Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, dos futuros participantes en los atentados del 11-S.
Entre los datos disponibles figuraban la existencia de un visado estadounidense de Al-Mihdhar y la entrada de Al-Hazmi en Estados Unidos en enero de 2000.
Sin embargo, información relevante sobre ambos sospechosos no fue transmitida oportunamente al FBI. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense, divulgado públicamente en 2006, documentó deficiencias en el intercambio de información entre las dos agencias, así como fallos internos del propio FBI.
El documento concluyó que se perdieron varias oportunidades para identificar y localizar a los futuros terroristas antes de los atentados. No obstante, también advirtió de que no es posible determinar qué habría ocurrido si aquella información se hubiera utilizado antes.
Este episodio constituye el eje de Agente Rossini, una investigación que plantea hasta qué punto los errores de coordinación entre los servicios de inteligencia pudieron influir en los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
Cuatro años de investigación y más de 70 horas de entrevistas
El periodista Álvaro Soto dedicó cuatro años a reconstruir la historia del exagente estadounidense.
Según la información facilitada por el festival, el proceso incluyó más de 70 horas de entrevistas con Rossini, además de la revisión de documentos oficiales, expedientes desclasificados y notas personales.
El resultado es una obra publicada en septiembre de 2026, coincidiendo con el 25.º aniversario de los atentados del 11-S, que aborda tanto los acontecimientos previos a los ataques como la trayectoria profesional y personal de su protagonista.
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Soto ha trabajado en medios como El Mundo, El Nuevo Herald de Miami y Diario La Rioja.
Desde 2008 está vinculado a Colpisa, agencia de noticias de Vocento, donde ha desempeñado responsabilidades en el área de Cultura y Sociedad.
Su encuentro con Rossini en La Laguna ofrecerá al público la oportunidad de escuchar directamente a los dos protagonistas de esta investigación y conocer cómo se gestó el libro.
Haciendo Historia recuerda cuatro aniversarios culturales
La sexta edición de Haciendo Historia, que se celebra en Tenerife del 20 al 29 de noviembre, también incluye actividades dedicadas a cuatro efemérides relacionadas con la literatura y el cine.
El festival conmemora los 200 años de la publicación de El último mohicano, de James Fenimore Cooper, y el centenario de El maquinista de la general, la película de Buster Keaton que contará con una proyección acompañada de música en directo.
También recuerda los 90 años de la publicación de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, y el 175.º aniversario de la muerte de Mary Shelley, autora de Frankenstein.
En torno a esta última figura, Lorenzo Luengo y Espido Freire participarán en actividades en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, inspiradas en el ambiente literario de Villa Diodati, donde comenzó a gestarse la historia de Frankenstein.
El Festival Haciendo Historia cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través de Acción Exterior, y del Ayuntamiento de La Laguna, mediante sus áreas culturales, además de la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas.
La participación de Mark Rossini y Álvaro Soto constituye una de las citas de esta edición, que busca acercar al público acontecimientos de la historia contemporánea a través de la literatura y los testimonios de quienes estuvieron directamente relacionados con ellos.