Juan Manuel de Prada rescata al pintor Óscar Domínguez en el París de la Segunda Guerra Mundial en el Festival Haciendo Historia

Los ambientes artísticos y literarios del París de la Segunda Guerra Mundial llegarán a la sexta edición de Haciendo Historia de la mano del escritor vasco Juan Manuel De Prada. El escritor presentará el próximo sábado 21 de noviembre a las 18.00 horas en el Museo de Historia y Antropología de La Laguna, Cárcel de Tinieblas (2025), segunda parte de la saga ‘Mil ojos esconde la noche’.
Una cita, que dentro de la filosofía del festival Haciendo Historia, permitirá conocer de primera mano las inquietudes e intenciones a partir de las cuales surge este proyecto. Un encuentro que tomará forma de diálogo compartido con los lectores bajo la dirección del periodista y codirector del Festival, Eduardo García Rojas.
Publicada en 2024, La ciudad sin luz, fue la primera entrega de una saga que invita a viajar ese París oscuro, de miedo y de procesos creativos surgidos al amparo de uno de los momentos más importantes de la historia reciente. Con Cárcel de tinieblas, publicada tan solo un año después, Juan Manuel de Prada, se sumerge en los dos últimos años de la II Guerra Mundial. Una etapa marcada por la dureza de la vida cotidiana, con una ciudadanía acostumbrada al dolor, a la crueldad, la escasez, la represalias o la persecución. Fernando Navales es el protagonista de esta historia, un antihéroe que trata de sobrevivir en mitad de una ciudad convulsa, agitada por una realidad que supera cualquier ficción.
Esta obra combina a la perfección la vicisitudes de su protagonista principal, pero sin dejar de lado las referencias históricas y la relación con personajes claves del mundo de las artes como Pablo Picasso, Gregorio Marañón, César González Ruano, Victoria Kent, María Casares y Ana María Martínez Sagi. Una mezcla trepidante que pone de manifiesto el excelente trabajo documental realizado por el autor.
Entre las figuras que aparecen en la saga destaca el pintor tinerfeño Óscar Domínguez, uno de los grandes representantes del surrealismo europeo. Nacido en La Laguna, desarrolló buena parte de su trayectoria en París, donde formó parte de los círculos artísticos de vanguardia y vivió los años de la ocupación nazi. Su presencia en Mil ojos esconde la noche establece una conexión especial entre la novela, Tenerife y la historia cultural de aquella época.
Una trayectoria literaria marcada por los grandes premios de las letras españolas
Juan Manuel De Prada debuta como invitado en Haciendo Historia con una trayectoria literaria que comenzó en 1995 con ‘Coños’ y el libro de relatos ‘El silencio del Patinador’. Un año después publica su primera novela, ‘Las máscaras del héroe’ , reconocida con el premio Ojo Crítico de Narrativa, a la que siguió ‘La tempestad’, ganadora del Premio Planeta en 1997. A partir de aquí su creación ha estado más vinculada a la mezcla entre ficción e historia, como es el caso de ‘La vida invisible’, premio Primavera (2003) y Premio Nacional de Narrativa (2004), que toma como telón de fondo el esplendor de los años 50 y el trauma vivido tras los atentados del 11-S. ‘El séptimo velo’(2007), es otro claro ejemplo de esta línea creativa del escritor, distinguida con el Premio Biblioteca Breve en 2007. Destaca además el Premio Castilla y León de las Letras en 2021, concedido como reconocimiento a su dilatada trayectoria.
La entrada al acto es gratuita hasta completar aforo.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.