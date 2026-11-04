Espido Freire junto a El Barroquista y Jeosm conectan literatura, arte y fotografía en Haciendo Historia

La novelista, ensayista y dramaturga Espido Freire, ganadora más joven del Premio Planeta con Melocotones helados (1999) será la encargada de introducir este particular viaje por el barroco a través de la literatura, la música y la fotografía. Una inmersión que permite conocer y entender a los grandes clásicos de la época con una mirada actualizada, viva y curiosa, lo que permite al espectador entender su influencia a lo largo de la historia. A lo largo de su trayectoría ha recibido también el Premio Ateneo de Sevilla en 2006 por Soria Moria, Premio Azorín en 2017 por Llamadme Alejandra y Premio Anaya en 2025 por El diario de la peste y el mismo año el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por Guía de lugares que ya no existen.
Del 24 al 26 de noviembre se desarrollará Viaje al Barroco con Espido Freire, el conocido divulgador e historiador, El Barroquista, y el fotógrafo retratista Jeosm, que ofrecerán una nueva mirada sobre el arte y la literatura. Es una invitación a comprender por qué, siglos después, seguimos siendo herederos de aquella explosión de ingenio y dramatismo. Una oportunidad para que su institución se convierta en el escenario de un encuentro cultural de primer orden, uniendo prestigio, rigor y modernidad. Una propuesta que, como señala El Barroquista, “permitirá al público descubrir lo que lleva de barroco en su interior”.
La escritora vasca será la encargada de abrir las sesiones y acompañar al público en estos tres encuentros, que culminarán con una mirada a la obra de Shakespeare y Cervantes. Espido Freire explica que el objetivo de estas sesiones es transformar lo que “parece una época densa y árida en algo divertido y cercano”.
Inscripción previa gratuita hasta completar aforo, excepto la sesión con Jeosm, cuyas entradas tendrán un precio de 10 € en la web oficial del evento. Una masterclass fotográfica que permitirá, tal y como afirma el propio Jeosm, “comprender porque es una época tan necesaria y como su influencia a día de hoy es clave en la fotografía”.
Un viaje en el que estará acompañada por Miguel Ángel Cajigal, más conocido en redes sociales como El Barroquista, ganador del premio EDE al Mejor Educador Digital en 2022 y Premio Zapping en 2025 como mejor comunicador y colaborador de espacios tan conocidos como ‘El condensador de Fluzo’, de TVE y de Julia en la Onda, en Onda Cero. El historiador dirigirá la sesión ‘Te gusta el Barroco, aunque aún no lo sepas’, el martes 24 de noviembre a las 11.40 horas y Otra historia del arte, a las 16.30 horas. Ambas sesiones en el Auditorio Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna.
Una mirada hacia el barroco que se completará con la visión de Jeosm, fotógrafo que se ha hecho un nombre como retratista, especialmente en blanco y negro. Es conocido como el fotógrafo de los escritores y para él han posado figuras como Pérez Reverte, Juan Manuel de Prada o Javier Marías. Su uso de las luces y las sombras invitan completar esa visión multidisciplinar del barroquismo. Esta masterclass será el miércoles 25 de noviembre en horario de mañana de 9.30 a 14.00 horas en el Auditorio Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna y de 16.00 a 19.00 horas, en el Museo de Historia de La Laguna.
La música tendrá también un papel protagonista en este recorrido por el universo barroco con el concierto exclusivo del El Trío Mantova que nos invita a viajar a la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII a través de El eco de los siglos, un concierto que tendrá lugar el martes 24 de noviembre a las 20:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.
La programación al completo se puede consultar en la web oficial del evento: https://
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.