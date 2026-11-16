Canarias comienza la semana con cambios en la nubosidad: esto prevé la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de noviembre, una jornada de tiempo estable en Canarias, con predominio de cielos poco nubosos, temperaturas sin grandes variaciones y viento del nordeste entre flojo y moderado. Las nubes aparecerán principalmente en el norte de las Islas y en zonas del interior.
El inicio de la semana estará marcado por amplios periodos de sol, aunque la nubosidad será más frecuente a primeras y últimas horas del día. Durante la tarde también podrán formarse nubes en las medianías de las islas de mayor relieve.
Las temperaturas en Canarias se mantendrán en valores similares a los del domingo. Según los datos facilitados, los termómetros alcanzarán los 25 grados en Tenerife y Gran Canaria, mientras que las mínimas previstas se situarán en 16 grados en El Hierro y 18 en Fuerteventura.
La Aemet detalla dónde habrá más nubes este lunes
En Tenerife, la jornada estará marcada por los cielos poco nubosos, aunque se esperan intervalos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas. Por la tarde, la nubosidad podrá aumentar en zonas del interior, especialmente en medianías.
En La Palma y La Gomera también se alternarán los claros con intervalos nubosos, principalmente en las zonas orientadas al norte. En El Hierro se esperan ratos de sol y nubosidad variable, sin cambios importantes en las temperaturas.
En Gran Canaria, predominará el ambiente soleado, excepto en el norte, donde habrá intervalos nubosos al comienzo y al final de la jornada.
Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote tendrán cielos poco nubosos en general, aunque podrán aparecer algunas nubes durante la mañana. La previsión apunta a temperaturas suaves y viento de poca intensidad en buena parte de ambas Islas.
La predicción por islas coincide con el avance meteorológico difundido por Radio Televisión Canaria para este lunes.
Viento del nordeste y temperaturas sin grandes cambios
El viento alisio soplará del nordeste, con intensidad floja a moderada en la mayor parte del Archipiélago.
La Aemet prevé que gane intensidad durante la tarde en las costas del sureste y en los extremos del noroeste de las Islas, especialmente en las zonas más expuestas.
En cuanto al estado del mar, se espera marejadilla o marejada en diferentes sectores del litoral, con mar de fondo del norte o noroeste y olas de entre uno y dos metros, según la previsión meteorológica publicada para este lunes.
En conjunto, el tiempo en Canarias este 16 de noviembre estará caracterizado por la estabilidad, las temperaturas suaves y la presencia de nubosidad localizada, especialmente en las vertientes del norte.