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Canarias comienza la semana con cambios en la nubosidad: esto prevé la Aemet

Tenerife y Gran Canaria alcanzarán los 25 grados, mientras las nubes se concentrarán en las vertientes del norte y las medianías
Canarias comienza la semana con cambios en la nubosidad: esto prevé la Aemet
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de noviembre, una jornada de tiempo estable en Canarias, con predominio de cielos poco nubosos, temperaturas sin grandes variaciones y viento del nordeste entre flojo y moderado. Las nubes aparecerán principalmente en el norte de las Islas y en zonas del interior.

El inicio de la semana estará marcado por amplios periodos de sol, aunque la nubosidad será más frecuente a primeras y últimas horas del día. Durante la tarde también podrán formarse nubes en las medianías de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán en valores similares a los del domingo. Según los datos facilitados, los termómetros alcanzarán los 25 grados en Tenerife y Gran Canaria, mientras que las mínimas previstas se situarán en 16 grados en El Hierro y 18 en Fuerteventura.

La Aemet detalla dónde habrá más nubes este lunes

En Tenerife, la jornada estará marcada por los cielos poco nubosos, aunque se esperan intervalos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas. Por la tarde, la nubosidad podrá aumentar en zonas del interior, especialmente en medianías.

En La Palma y La Gomera también se alternarán los claros con intervalos nubosos, principalmente en las zonas orientadas al norte. En El Hierro se esperan ratos de sol y nubosidad variable, sin cambios importantes en las temperaturas.

En Gran Canaria, predominará el ambiente soleado, excepto en el norte, donde habrá intervalos nubosos al comienzo y al final de la jornada.

Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote tendrán cielos poco nubosos en general, aunque podrán aparecer algunas nubes durante la mañana. La previsión apunta a temperaturas suaves y viento de poca intensidad en buena parte de ambas Islas.

La predicción por islas coincide con el avance meteorológico difundido por Radio Televisión Canaria para este lunes.

Viento del nordeste y temperaturas sin grandes cambios

El viento alisio soplará del nordeste, con intensidad floja a moderada en la mayor parte del Archipiélago.

La Aemet prevé que gane intensidad durante la tarde en las costas del sureste y en los extremos del noroeste de las Islas, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto al estado del mar, se espera marejadilla o marejada en diferentes sectores del litoral, con mar de fondo del norte o noroeste y olas de entre uno y dos metros, según la previsión meteorológica publicada para este lunes.

En conjunto, el tiempo en Canarias este 16 de noviembre estará caracterizado por la estabilidad, las temperaturas suaves y la presencia de nubosidad localizada, especialmente en las vertientes del norte.

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