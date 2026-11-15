La Aemet anuncia cambios en el cielo de Canarias a partir de esta tarde

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos en general, salvo cielos poco nubosos en el sur durante la primera mitad del día, si bien tenderá a nuboso en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo del noreste, y será moderado en costas sureste y en el extremo noroeste por la tarde.
En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria habrá intervalos nubosos, que serán más compactos en el norte durante la primera mitad del día y en el sur en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Gran Canaria y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará entre flojo y moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.