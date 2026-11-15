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La Aemet anuncia cambios en el cielo de Canarias a partir de esta tarde

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet activa nuevos avisos en Canarias
Nubes en el cielo de Tenerife
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La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos en general, salvo cielos poco nubosos en el sur durante la primera mitad del día, si bien tenderá a nuboso en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo del noreste, y será moderado en costas sureste y en el extremo noroeste por la tarde.

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En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria habrá intervalos nubosos, que serán más compactos en el norte durante la primera mitad del día y en el sur en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Gran Canaria y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará entre flojo y moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.

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