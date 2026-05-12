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La Aemet anuncia un manto de nubes grises para este martes en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Borrasca Claudia en Canarias: estas son las zonas que se verán más afectadas por las lluvias, según la Aemet
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La previsión meteorológica para este martes indica que habrá intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el norte y sur durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

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El viento soplará flojo del norte arreciando por la tarde.

En el norte de Gran Canaria y cielo poco nuboso en el resto de zonas con intervalos de nubes altas y algunos intervalos de evolución en horas centrales.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el interior por la tarde por nubosidad de evolución, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en el sureste. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

Respecto al viento, soplará flojo del norte que arreciará a nordeste moderado por la tarde, más intenso en vertientes sureste y noroeste.

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