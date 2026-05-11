Una DANA se aproxima y dejará lluvias en Canarias: la previsión de la Aemet

El panorama meteorológico en Canarias se prepara para una transición hacia la inestabilidad, según advierte el portal especializado Meteored. Mientras, la Península Ibérica se enfrenta a una irrupción de aire polar y una DANA que dejará nieve en cotas inusuales para mayo, el Archipiélago experimentará su propio cambio de tiempo marcado por el regreso de las lluvias y un notable aumento del viento en las zonas altas, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aunque el inicio de la semana ha comenzado con cielos poco nubosos, la situación tenderá a complicarse a medida que avancen las jornadas. Para este lunes y martes, la nubosidad de evolución ganará protagonismo a partir del mediodía, especialmente en el norte y este de las islas de mayor relieve, donde no se descartan ya algunas lluvias débiles y dispersas.
El jueves, día clave para las precipitaciones
El cambio más significativo se espera para el jueves 14 de mayo. La posición de la DANA y la entrada de un alisio más fresco e inestable favorecerán que los cielos se cubran definitivamente en el norte de las islas montañosas. En estas zonas, la Aemet señala como “probables” las lluvias de carácter débil, disperso y ocasional, aunque advierte de que las precipitaciones podrían extenderse al resto de las vertientes de las islas.
Este aumento de la inestabilidad vendrá acompañado de un ligero descenso térmico, con máximas que en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria caerán hasta los 22-23°C hacia el final de la semana, situándose por debajo de los valores habituales para mediados de mayo.
No se descartan rachas muy fuertes
Uno de los fenómenos más destacados de este episodio es el viento. En las cumbres centrales de Tenerife, se espera que el viento del suroeste sople con intensidad, siendo localmente fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes durante la jornada de este lunes.
A partir del miércoles y jueves, el viento rolará a componente norte y noreste, arreciando con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste de las islas con más relieve. Esta configuración de “alisio fresco” será la que domine el tramo final de la semana, dejando un ambiente notablemente más húmedo y fresco en medianías.