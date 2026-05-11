La previsión de la Aemet para este lunes en Canarias: cielos nublados y lluvias

La previsión meteorológica para este lunes, 11 de mayo, indica que habrá cielo poco nuboso con nubosidad de evolución en el norte y este por la tarde, donde tenderá a nuboso, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo por un ligero ascenso de las máximas en zonas de interior del norte y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas. En cumbres centrales, fuerte del suroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.
En Gran Canaria estará poco nuboso con nubosidad de evolución en el norte y este por la tarde, donde tenderá a nuboso, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá cielo poco nuboso con nubosidad de evolución en el este por la tarde donde tenderá a nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.