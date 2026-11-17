Hoy se celebra el Día Mundial frente al Cáncer de Pulmón, uno de los tumores con mayor impacto en las Islas. Es el cuarto en frecuencia general, del 10% al 12% de todos los diagnósticos de cáncer, y el de mayor mortalidad global. Pese a ser uno de los tumores más prevenibles, se diagnostican 1.500 nuevos al año en las Islas (35.000 a nivel nacional). En el pasado curso 1.164 pacientes fueron atendidos en los hospitales de las Islas.
En 2025 este tumor fue el causante de 1.018 fallecimientos en Canarias, nueve más que el año anterior, lo que supone casi uno de cada cuatro fallecimientos oncológicos, muy por delante del cáncer de colon (411 muertes), páncreas (401), mama (309), hígado (240) o de próstata (235 fallecidos).
Los expertos afirman que tres de cada cuatro casos se diagnostican en fases avanzadas, por tanto, las posibilidades de curación se reducen muchísimo. Abogan por la educación en la prevención del consumo y la concienciación sobre el daño del tabaco y váper en la población joven, promover el diagnóstico temprano, la importancia del cribado en las personas con mayor riesgo que se implantará en dos comunidades y estar atentos a las señales de alerta y consultar con el médico.
El cáncer de pulmón puede no producir síntomas en sus primeras fases, pero una tos persistente, dolor en el pecho, dificultad para respirar o presencia de sangre al toser son señales que no debemos ignorar.
Más mujeres
Los datos alertan sobre el cambio en el perfil de quienes padecen esta afección pues, aunque el cáncer de pulmón siga percibiéndose como una enfermedad principalmente masculina, cada vez hay mayor número de mujeres afectadas. Ya se ha convertido en el responsable del mayor número de muertes por tumor entre las españolas. En 2024, provocó 6.691 fallecimientos, frente a los 6.563 atribuidos al de mama, y en 2026 se prevé 11.829 diagnósticos en mujeres.
Los colectivos de pacientes y profesionales exigen que el cáncer de pulmón sea reconocido como una verdadera prioridad sanitaria y social, y que las personas afectadas reciban la atención y el apoyo que merecen.
La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) ha propuesto cinco medidas para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a las personas con esta enfermedad en España, entre ellas establecer vías de evaluación prioritaria para los tumores más urgentes, ampliar los programas de cribado, garantizar el diagnóstico molecular y reforzar los registros de pacientes.
La asociación reclama estas medidas ante la previsión de que en 2026 se diagnostiquen más de 35.000 nuevos casos de cáncer de pulmón en España, entre el 70% y el 80% de ellos en fases avanzadas. La supervivencia a los cinco años del diagnóstico se sitúa en el 19,9%, según los datos recogidos en el informe de AEACaP. A esta situación se suman las demoras en el acceso a los tratamientos innovadores. En 2025, el tiempo medio transcurrido hasta la financiación de medicamentos oncológicos después de su aprobación europea fue de 627 días, frente a los 180 días establecidos como referencia por la directiva europea.
Investigación
La asociación ha impulsado la campaña ¿A qué estamos esperando?, con la metáfora de una sala de espera y testimonios de pacientes para visibilizar tanto los tiempos que registra el sistema sanitario como la incertidumbre que experimentan las personas afectadas.
El presidente de AEACaP, Bernard Gaspar, recuerda que el cáncer de pulmón es el tumor que más fallecimientos provoca, pese a que solo recibe el 4% de la inversión pública oncológica. “Queremos contribuir a que la respuesta sea cada vez más ágil y homogénea, acorde al impacto de la enfermedad”, afirmó.
Entre otras medidas plantea establecer una vía de evaluación prioritaria, denominada urgencia oncológica, con plazos máximos de 90 días para tumores con una supervivencia metastásica inferior al 15%. También reclama extender los programas de cribado e incorporar el diagnóstico molecular a la cartera común de servicios mediante un protocolo nacional único, y las pruebas de biomarcadores desde las primeras etapas asistenciales. Apuestan por una estrategia coordinada y criterios homogéneos.
Separ reivindica ‘Cassandra’, impulso del cribado de cáncer de pulmón
El miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y co-coordinador del proyecto Cassandra, el doctor Juan Carlos Trujillo, reivindicó el impulso del cribado de cáncer de pulmón, que “empieza a traducirse en decisiones concretas por parte de las Administraciones”. Cataluña y Castilla La Mancha anunciaron -para 2027- sus primeros programas mediante tomografía computarizada (TC) de baja dosis.
Esta iniciativa ha contribuido a impulsar este cambio de perspectiva y a demostrar que es posible avanzar hacia un modelo de detección precoz adaptado a nuestro sistema sanitario, al tiempo que espera un efecto dominó. “Esperamos que anime a otras comunidades a dar también este paso” en el cribado.
Trujillo cree que ha comenzado “una nueva etapa en la detección precoz y la prevención del tumor con mayor mortalidad” en España, que cuenta con programas de cribado para los cánceres de colon, mama y cérvix, pero no para el de pulmón. En este ámbito, la iniciativa piloto Cassandra puede cambiar significativamente el pronóstico. Identificar a las personas con mayor riesgo y ofrecerles pruebas de detección marca una diferencia importante.