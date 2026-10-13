El Vaticano confirma que el papa León XIV tenía cáncer de pulmón tras ser operado

El Vaticano ha confirmado que el papa León XIV, de 71 años, tenía un cáncer de pulmón después de que los médicos analizaran el tejido extraído durante la operación realizada este martes, 13 de octubre, en Roma. Las pruebas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que ya se sospechaba antes de la intervención.
La Santa Sede ha comunicado que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Pontífice permanece ingresado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, donde se recupera bajo supervisión médica.
Aunque la operación ha concluido satisfactoriamente, todavía quedan pruebas pendientes para determinar el alcance de la enfermedad y establecer si necesitará nuevos tratamientos.
Qué tipo de cáncer de pulmón tiene el papa León XIV
El diagnóstico se confirmó mediante un análisis histológico realizado durante la intervención quirúrgica.
Según el comunicado médico difundido por el Vaticano, el examen del tejido permitió identificar un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas de cáncer que pueden desarrollarse en los pulmones.
El resultado confirmó las sospechas que los médicos tenían a partir de los estudios realizados antes de la operación.
Hasta ese momento, la Santa Sede únicamente había informado públicamente de la presencia de un nódulo pulmonar, sin precisar su naturaleza.
El pasado domingo, 11 de octubre, durante el rezo del Ángelus, León XIV había explicado que los médicos encontraron la lesión durante unas revisiones.
“Se ha detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, afirmó entonces el Pontífice, al anunciar que seguiría la recomendación de someterse a una intervención quirúrgica.
Sin embargo, la detección temprana del nódulo no permite determinar por sí sola el estadio del cáncer. Para ello será necesario conocer los resultados de las pruebas complementarias.
Cómo ha sido la operación del Papa
La intervención tuvo lugar este martes en el hospital Gemelli de Roma, bajo la dirección del cirujano torácico Stefano Margaritora.
Los médicos decidieron extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica asistida por vídeo.
Esta intervención, conocida como lobectomía, consiste en retirar uno de los lóbulos que forman el pulmón.
El objetivo es eliminar el tejido afectado por la enfermedad y obtener muestras que permitan completar el diagnóstico.
Según el parte médico, la operación duró aproximadamente 90 minutos, aunque el Papa permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.
La intervención concluyó sin complicaciones y León XIV recuperó la consciencia con normalidad.
Tras un periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del centro hospitalario.