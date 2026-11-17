La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 17 de noviembre, una jornada marcada por el predominio del sol en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en zonas del interior, con valores de hasta 26 grados en varias capitales.
El viento soplará del nordeste, generalmente de flojo a moderado, y ganará intensidad en determinadas zonas del sudeste y noroeste de las Islas. La nubosidad se concentrará principalmente en las vertientes norte durante las primeras y últimas horas del día.
El tiempo en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
En Tenerife, la previsión apunta a cielos despejados durante buena parte de la jornada, aunque aparecerán algunos intervalos nubosos en el norte por la mañana y al final del día. Durante la tarde también podrán desarrollarse nubes en el interior.
Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso de las máximas en zonas interiores y un descenso de las mínimas en las cumbres. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 20 y los 26 grados.
El viento será del nordeste, de flojo a moderado, con mayor intensidad en las costas del sudeste y el extremo noroeste, especialmente por la tarde.
En La Palma predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el norte y este. Las máximas podrán subir ligeramente en el interior, mientras que las mínimas descenderán algo en las cumbres. Santa Cruz de La Palma registrará valores de entre 18 y 25 grados.
Por su parte, La Gomera tendrá una jornada mayoritariamente soleada, con algunas nubes en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, especialmente en el interior. En San Sebastián de La Gomera se esperan entre 20 y 26 grados.
En El Hierro, la situación será similar, con cielos poco nubosos y algunos intervalos nubosos en el norte. El viento del nordeste soplará moderado, con mayor intensidad en el extremo oeste y la vertiente sudeste. En Valverde se prevén mínimas de 15 grados y máximas de 22.
La previsión de la Aemet para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, el martes estará marcado por los cielos despejados, aunque podrán aparecer nubes en el norte durante las primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con un ligero incremento de las máximas en zonas del interior. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre los 20 grados de mínima y los 25 de máxima.
El viento será moderado del nordeste, con mayor intensidad en las vertientes sudeste y noroeste.
En Lanzarote, la Aemet anuncia cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en el nordeste al comienzo y final del día. Las temperaturas apenas cambiarán, con valores previstos de entre 18 y 26 grados en Arrecife.
Por último, Fuerteventura disfrutará de una jornada mayoritariamente despejada, aunque podrán aparecer algunas nubes en el este y norte durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas permanecerán estables o subirán ligeramente, con mínimas de 18 grados y máximas de 25 en Puerto del Rosario.
Viento del nordeste y estado del mar en Canarias
El viento alisio será uno de los elementos más destacados de la jornada, aunque su intensidad variará según la orientación de las costas.
La previsión marítima contempla viento de componente norte o nordeste y mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros en buena parte de las aguas del Archipiélago, con diferencias según la zona.
En conjunto, Canarias afronta este martes una jornada de tiempo estable, temperaturas suaves y amplios periodos de sol, especialmente en las vertientes sur de las Islas.