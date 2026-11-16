Un río atmosférico llega este miércoles a España: ¿lloverá en Canarias?

Un río atmosférico procedente del Caribe intensificará las lluvias en España este miércoles, 18 de noviembre, con acumulaciones que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.
Así lo advierte el meteorólogo y climatólogo Samuel Biener, de Meteored, que sitúa las precipitaciones más importantes en el oeste y centro de la Península. En Canarias, sin embargo, la previsión es diferente.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una semana del 16 al 22 de noviembre con menor probabilidad de precipitaciones en el Archipiélago. Tras el episodio de inestabilidad de la semana pasada, los modelos apuntan a un predominio del tiempo seco, aunque podrían producirse algunas lloviznas aisladas.
Dónde lloverá más por el río atmosférico del miércoles
Samuel Biener explica que la circulación de borrascas atlánticas favorecerá la llegada de sucesivos frentes a la Península durante los próximos días.
El episodio alcanzará uno de sus momentos de mayor intensidad el miércoles, cuando una corriente de aire cargada de humedad, cuyo origen se sitúa prácticamente en el Caribe, reforzará las precipitaciones.
Los modelos meteorológicos contemplan más de 50 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en determinadas zonas:
- El centro y norte de Extremadura.
- Comarcas de Castilla y León próximas al Sistema Central.
- El oeste de Galicia.
Las lluvias también se extenderán a Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Ceuta. De forma más irregular, podrían alcanzar Andalucía, otras áreas del interior peninsular y Baleares, donde no se descartan tormentas aisladas.
Meteored advierte de que los acumulados previstos podrían favorecer nuevas crecidas de los ríos y el arrastre de cenizas en terrenos afectados recientemente por incendios forestales.
Por el contrario, amplias zonas del litoral mediterráneo quedarían al margen de las precipitaciones más importantes.
¿Llegarán las lluvias del río atmosférico a Canarias?
La previsión para Canarias es considerablemente más estable que la del territorio peninsular.
Meteored señala que las Islas quedarán al margen del episodio de lluvias asociado al río atmosférico del miércoles, aunque contempla la posibilidad de algunas lloviznas muy aisladas.
Esta situación coincide con la tendencia publicada por la Aemet para la semana del 16 al 22 de noviembre.
En su actualización del 13 de noviembre, la Agencia explica que los frentes atlánticos circularán, en general, por latitudes superiores a las de España. Esto favorecerá las lluvias en la mitad occidental peninsular, especialmente en Galicia, mientras que en los archipiélagos la probabilidad de precipitaciones será menor.
Por tanto, los acumulados superiores a 50 litros por metro cuadrado anunciados para el miércoles no corresponden a Canarias, sino a determinadas zonas de la Península.
La previsión semanal tampoco permite descartar por completo precipitaciones débiles y localizadas en las Islas. Su distribución dependerá de las condiciones atmosféricas de cada jornada.
Qué tiempo se espera esta semana en Canarias
La última tendencia semanal de la Aemet apunta a una mayor estabilidad en el Archipiélago entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre.
La Agencia prevé que las borrascas atlánticas afecten principalmente a la Península, dejando a Canarias con una probabilidad de lluvia inferior a la de las regiones peninsulares más expuestas a los frentes.
Además, la circulación de vientos húmedos y templados contribuirá a mantener temperaturas superiores a los valores habituales para estas fechas en buena parte de España.
La previsión general no identifica, por ahora, un episodio de precipitaciones fuertes y generalizadas en Canarias durante esta semana. Sin embargo, se trata de una tendencia que puede experimentar modificaciones.
Qué es un río atmosférico y por qué provoca lluvias intensas
Un río atmosférico es una franja relativamente estrecha y alargada de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde regiones húmedas hacia otras latitudes.
Cuando esa humedad alcanza un territorio y se encuentra con sistemas frontales o relieves montañosos, puede favorecer precipitaciones persistentes y abundantes.
En este episodio, el flujo húmedo llegará desde el Atlántico y reforzará las lluvias en las zonas occidentales de la Península, especialmente en aquellas donde el relieve facilita el ascenso del aire.
La evolución prevista por Meteored apunta a que la circulación de borrascas y frentes continuará durante el resto de la semana. Incluso durante el fin de semana podría aproximarse una nueva borrasca a la Península, aunque su posición e intensidad todavía presentan incertidumbre.
En Canarias, tanto Meteored como la Aemet mantienen un escenario de menor probabilidad de lluvias para estos días, muy distinto al que se espera en Galicia, Extremadura y otras regiones peninsulares.