Canarias no prevé la suspensión de las clases en todas las islas por la visita del papa León XIV y pone fecha a la decisión definitiva

La Consejería de Educación del Ejecutivo canario ha insistido este jueves en que las clases no se suspenderán de manera generalizada por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife, aunque tomará la decisión definitiva cuando la Delegación del Gobierno le remita el plan de seguridad.
Según han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Poli Suárez, estarán a la espera de conocer el plan de seguridad con la previsión de los cortes de carreteras que se llevarán a cabo, así como de lo que se les solicite oficialmente.
La reunión para abordar el plan de seguridad se celebrará la próxima semana, según les ha trasladado a la Consejería la Delegación del Gobierno.
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