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Canarias no prevé la suspensión de las clases en todas las islas por la visita del papa León XIV y pone fecha a la decisión definitiva

Fuentes del departamento que dirige Poli Suárez indica se encuentran a la espera de conocer el plan de seguridad con la previsión de los cortes de carreteras
Canarias no prevé la suspensión de las clases en todas las islas por la visita del papa León XIV y pone fecha a la decisión definitiva
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. | DA
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La Consejería de Educación del Ejecutivo canario ha insistido este jueves en que las clases no se suspenderán de manera generalizada por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife, aunque tomará la decisión definitiva cuando la Delegación del Gobierno le remita el plan de seguridad.

Según han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Poli Suárez, estarán a la espera de conocer el plan de seguridad con la previsión de los cortes de carreteras que se llevarán a cabo, así como de lo que se les solicite oficialmente.

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La reunión para abordar el plan de seguridad se celebrará la próxima semana, según les ha trasladado a la Consejería la Delegación del Gobierno.

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