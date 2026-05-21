Los termómetros llegarán a los 34 grados este domingo en Canarias

Los cielos limpios, las temperaturas veraniegas, la aparición de calima ligera y rachas puntuales de viento fuerte por el este y oeste serán los cuatro factores meteorológicos que dominarán en la atmósfera de Canarias hasta el próximo domingo, un panorama marcado por la estabilidad que, a buen seguro, se notará en el aspecto que ofrecerán las playas este fin de semana.
Lo más significativo será el progresivo aumento de las temperaturas, que comenzó el pasado martes y tocarán techo este domingo con máximas que alcanzarán los 34 grados en zonas del interior de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, por lo que es probable que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active un aviso amarillo preventivo.
En el caso de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, las previsiones indican que el calor no será tan sofocante como en las islas orientales, con máximas que difícilmente superarán los 30 grados este fin de semana, según el pronóstico de la Aemet.
AMBIENTE PRIMAVERAL
Aunque el mercurio ha comenzado a escalar en los termómetros, las temperaturas se movieron ayer entre valores primaverales. La máxima del Archipiélago la marcó el municipio grancanario de Telde, con 27 grados centígrados, lejos de los registros prácticamente de ola de calor que anotaron Bailén (Jaén) y el aeropuerto de Sevilla, donde se llegaron a unos sofocantes 35,4 grados.
Hoy apenas se verán nubes y las temperaturas subirán entre uno y dos grados, aunque la Aemet advierte sobre la fuerza de los vientos a última hora de este jueves en el extremo noroeste y al sur de Anaga. Mañana los cielos seguirán despejados y el calor subirá un peldaño más, mientras que el viento soplará del norte, moderado, con rachas fuertes en las vertientes este y oeste de las islas más montañosas.
FIN DE SEMANA
Ya para el sábado, el calor se aproximará a los 30 grados en las islas occidentales y llegará a los 32 en las orientales. Los cielos permanecerán limpios, excepto a primera y última hora del día en el norte y el viento soplará con carácter moderado.
El domingo será el día de la semana más caluroso, según indican los modelos meteorológicos. Se podrán superar los 34 grados en el interior de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y los 30 en las medianías del sur y oeste de las islas de la provincia occidental.
Aunque la calima afectará más a las islas próximas al continente africano, algo de polvo en suspensión, sin ser gran cosa, llegará a Tenerife y La Gomera y en menor medida a La Palma y El Hierro.
BANCOS DE NIEBLA
Las actuales condiciones meteorológicas propiciarán una pérdida de altitud de las nubes, un fenómeno más o menos habitual con la cercanía del verano, lo que en el caso del aeropuerto Tenerife Norte significará la aparición de bancos de niebla a pie de pista que pueden generar problemas de visibilidad y, por tanto, dificultades para su normal operatividad.