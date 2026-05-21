La Aemet advierte del tiempo este jueves en Canarias: temperaturas de hasta 30 grados, pero las lloviznas no se van en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el pronóstico del tiempo para este jueves en Canarias. La jornada estará marcada por un escenario de contrastes: predominarán los cielos mayoritariamente despejados, pero se esperan nubes a primeras horas e incluso lloviznas ocasionales en el norte, combinadas con un ascenso de las temperaturas que tocará localmente los 30 grados y rachas de viento moderado a fuerte.
La atmósfera en el Archipiélago presentará temperaturas sin cambios o en ligero ascenso generalizado. Los termómetros registrarán repuntes notables en las vertientes este y sur de las islas orientales, donde se podrán alcanzar los 30 ºC de forma local.
En las capitales de provincia, Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima de 24 grados y una mínima de 18, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima.
Respecto al viento, soplará moderado de componente norte a noroeste. No obstante, la Aemet advierte de intervalos de fuerte a últimas horas del día en el extremo noroeste, sur y este de las Islas, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas.
En el mar se prevén vientos de norte o noreste con fuerza 3 a 5, marejada a marejadilla y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros.
El tiempo por islas: lloviznas y calima
- Tenerife: En el norte, por debajo de los 800 a 900 metros, habrá cielos nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales de madrugada en medianías, abriéndose amplios claros en las horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos matinales en el sur. Las temperaturas máximas bajarán levemente en el nordeste bajo. El viento del norte a noroeste tendrá intervalos fuertes a últimas horas en el noroeste y en la vertiente sur de Anaga, con posibles rachas muy fuertes.
- Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte por debajo de 700 a 800 metros, con posibles lloviznas de madrugada en medianías y claros al mediodía. El resto de la isla permanecerá despejado, con intervalos nubosos en el sur por la mañana. Las temperaturas se mantienen estables o en ligero ascenso. Viento moderado del norte que girará a noroeste, con intervalos fuertes en el este y oeste en la segunda mitad del día.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos nubosos en el norte y oeste, tendiendo a despejarse por la tarde. En el resto de zonas estará despejado, aunque con presencia de calima ligera en altura. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera, pudiendo alcanzar los 30 ºC localmente en el este y sur. El viento soplará del noroeste moderado, con intervalos fuertes en el interior y sur por la tarde-noche.
- La Palma: Nubosidad al norte por debajo de 900 a 1000 metros, con riesgo de llovizna ocasional de madrugada y claros en las horas centrales. En el resto, cielos despejados e intervalos en el oeste por la mañana. Mínimas en ligero ascenso en medianías. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en los extremos este y oeste por la tarde.
- La Gomera y El Hierro: En La Gomera se esperan nubes al norte por debajo de 900 metros, claros al mediodía y viento del norte con intervalos fuertes en el este y noroeste. En El Hierro, los intervalos nubosos del norte darán paso a cielos despejados, con vientos del nordeste moderados e intervalos fuertes en el sudeste y oeste. Las temperaturas mínimas ascenderán levemente en las zonas altas de ambas islas, situándose la mínima regional en los 14 ºC registrados en Valverde.