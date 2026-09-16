El grave problema del calor en las aulas de Canarias: “Se juega con la salud; es imposible dar clase ahí”

Es algo que se repite. Cada vez que hay prealerta o alerta por altas temperaturas, el calor en las aulas de Canarias pone en jaque a la comunidad educativa y dispara la preocupación -lógica- de las familias. Ocurre tanto en la educación pública como en la concertada o privada y, pese a las quejas de padres, madres, sindicatos y asociaciones, las soluciones no llegan.
Y no se trata solo de que las aulas no se encuentren climatizadas. En la mayoría de centros educativos, por ejemplo, no existen zonas de sombra, haciendo casi imposible poder dar clase. Además, como ha reconocido Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, “se juega con la salud” de profesores y alumnos.
En muchos colegios es habitual encontrar ventiladores (una solución del todo insuficiente) o, como viene ocurriendo las últimas semanas, que sean las familias las que faciliten ventiladores de mano a los niños y niñas con el fin de evitar, como reconoció el propio Fenrnado Clavijo, lipotimias y desvanecimientos.
Normativa sobre seguridad en el trabajo y temperaturas
El Real Decreto 486/1997, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que en locales cerrados la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 ºC en trabajos sedentarios y entre 14 y 25 ºC en trabajos ligeros. La norma también obliga a evitar temperaturas extremas y condiciones ambientales que puedan suponer un riesgo para la salud de los trabajadores.
Esta regulación afecta a colegios e institutos porque las aulas también son lugares de trabajo para docentes y otro personal. Sin embargo, no significa que las clases deban suspenderse automáticamente cuando un aula supera los 27 ºC, ya que esos límites se refieren a las condiciones laborales y dependen del tipo de actividad desarrollada.
Además, el Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos de los centros de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, exige cumplir la normativa de salubridad y protección laboral y disponer de ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior. Aun así, no establece una temperatura máxima concreta para las aulas.
Protocolo en Canarias
El Protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas de Canarias, actualizado en mayo de 2026, no fija una temperatura concreta dentro del aula a partir de la cual deban suspenderse las clases. Las medidas se activan según los niveles de riesgo establecidos por Salud Pública y Emergencias, no por la lectura puntual de un termómetro en el centro.
El nivel 0 se aplica cuando las temperaturas previstas no superan los 33 ºC en la provincia de Las Palmas y los 34 ºC en Santa Cruz de Tenerife. Estas cifras hacen referencia a los umbrales de riesgo previstos para el territorio y no a la temperatura máxima permitida en el interior de las aulas. Los niveles 1 y 2 se vinculan a avisos amarillo y naranja, mientras que el nivel 3 corresponde a situaciones de alerta o alerta máxima.
Con nivel 1, los centros deben aplicar medidas preventivas como bajar persianas, mejorar la ventilación, abrir ventanas en las horas menos calurosas, facilitar la hidratación y trasladar las clases a espacios con mejores condiciones térmicas cuando sea necesario.
En nivel 2 puede solicitarse la salida anticipada del alumnado, siempre con autorización y nunca antes de las 12.00 horas, además de modificar horarios o actividades. En nivel 3, cuando Emergencias declara alerta o alerta máxima por altas temperaturas, el protocolo contempla la posibilidad de pasar a enseñanza no presencial.
El calor en las aulas de Canarias: “Se juega con la salud”
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, ha sido muy claro en relación a lo que sucede en la gran mayoría de colegios y centros educativos de Canarias cuando el termómetro se dispara en las Islas: “No solo no hay aires acondicionados, es que no hay zonas de sombra, es imposible dar clase en esos sitios, es que se juega con la salud”.
En declaraciones a Cope Tenerife, Crespo consideró “correcta” la decisión del Gobierno de Canarias de pasar las clases a modo telemática tras la última ola de calor en varias Islas: “No nos queda otra. Planteamos el tema de las infraestructuras educativas. Hay que invertir a largo plazo, porque los centros no están adaptados. Es imposible dar clase en esos sitios”.
Fernando Clavijo lo reconoce
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer martes que las altas temperaturas provocaron durante la jornada del lunes “algunos golpes de calor y algunas lipotimias” en centros escolares de Canarias. Las incidencias se produjeron durante el episodio de calor y calima que ha afectado estos días al Archipiélago.
Clavijo hizo estas declaraciones en una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, después de que la Consejería de Educación decidiera trasladar este martes, 15 de septiembre, la actividad lectiva a modalidad telemática en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria.
“Este lunes hubo algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares”, afirmó el presidente canario. Clavijo señaló también que este tipo de decisiones puede afectar a la conciliación de las familias, pero sostuvo que debe priorizarse “siempre” la seguridad de los menores y los estudiantes.
Cataluña, hasta 2.500 millones para solucionar el calor en las aulas
El Consell Executiu de ayer martes aprobó el plan que anunció este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para movilizar hasta 2.500 millones de euros para climatizar todas las escuelas públicas de Catalunya (2.530 centros) en los próximos 5 años, para el curso 2031-2032.
El objetivo, ha expresado, es “asegurar el confort térmico de los alumnos, garantizar también la calidad del aire interior” y mejorar la eficiencia energética de los equipamientos.