Clavijo asegura que hubo “golpes de calor y lipotimias” en colegios de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que el episodio de altas temperaturas en Canarias provocó durante la jornada del lunes “algunos golpes de calor y algunas lipotimias” en centros escolares del Archipiélago. Las incidencias se producen en pleno episodio de calor y calima que afecta a las Islas.
Clavijo se pronunció sobre esta situación durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, después de que Educación decidiera que este martes, 15 de septiembre, la actividad lectiva presencial pasara a modalidad telemática en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria debido a las temperaturas previstas.
“Este lunes hubo algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares”, señaló el presidente, quien defendió que las decisiones adoptadas buscan priorizar “siempre” la seguridad del menor y del estudiante.
Clases online en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria
La Consejería de Educación acordó trasladar este martes a modalidad online, en aquellas enseñanzas en las que sea posible, la actividad lectiva de todos los centros educativos de Fuerteventura.
La misma medida afecta en Gran Canaria a los municipios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.
La decisión se adoptó siguiendo las indicaciones de Emergencias y Protección Civil y conforme al protocolo educativo establecido para situaciones de temperaturas excepcionalmente elevadas.
En el resto de Canarias, las clases se mantienen, aunque Educación ha pedido extremar las medidas preventivas, especialmente con el alumnado más vulnerable. Entre las recomendaciones figuran aumentar la hidratación, reducir la actividad física, evitar el deporte al aire libre durante las horas de mayor calor y utilizar los espacios con mejores condiciones térmicas.
Los equipos directivos también pueden adoptar medidas extraordinarias previstas en el protocolo, como modificar horarios o autorizar la salida anticipada del alumnado bajo determinadas condiciones.
Clavijo admite las dificultades para las familias
El presidente canario reconoció que una medida de este tipo “distorsiona, en muchas ocasiones, la conciliación familiar”, pero defendió la necesidad de priorizar la salud de los estudiantes ante episodios de temperaturas elevadas.
Clavijo pidió además “prudencia” durante estos días y se refirió a la necesidad de mantener una hidratación adecuada. También puso como ejemplo Lanzarote, donde explicó que parte de la programación vinculada a las fiestas de Los Dolores se ha aplazado hacia horas de la tarde para evitar los momentos de mayor calor.
Canarias, en prealerta por calor y calima
El episodio comenzó a intensificarse este lunes. El Gobierno de Canarias mantiene desde las 11.00 horas del 14 de septiembre la prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago. Emergencias había advertido de un episodio de calor con diferente intensidad según las Islas y con los valores más elevados previstos entre lunes y martes.
A esta situación se suma la prealerta por calima vigente en toda Canarias. El Gobierno autonómico advirtió de concentraciones especialmente elevadas de polvo en suspensión en Lanzarote y Fuerteventura, con posibles efectos sobre personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
Las autoridades recomiendan beber líquidos con frecuencia, permanecer en zonas frescas y protegidas del sol y reducir la actividad física mientras continúe el episodio de altas temperaturas.