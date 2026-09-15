Canarias afronta otro día de calor y calima: estas zonas llegarán a 37 grados

Canarias afronta este martes, 15 de septiembre, una nueva subida de las temperaturas, acompañada de calima y cielos mayoritariamente despejados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé valores de hasta 37 ºC en zonas de Gran Canaria, mientras Tenerife puede alcanzar los 35 ºC.
La jornada estará marcada por el predominio del sol en buena parte del Archipiélago. No obstante, se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las Islas y nubosidad de evolución en áreas de interior.
Esta última podría dejar algún chubasco durante la tarde, según la predicción de la Aemet. La calima también ganará presencia y será especialmente significativa en las Islas orientales.
Calima y hasta 37 grados en Gran Canaria
En Gran Canaria, predominarán los cielos despejados con calima, aunque habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte y nubes de evolución diurna en el interior.
Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso, que será más acusado en zonas bajas y costeras del sureste.
La Aemet prevé que se alcancen los 34 ºC en amplias zonas de la Isla, especialmente en la vertiente sur y en medianías del norte. Los termómetros podrían llegar a los 37 ºC en áreas orientadas al sur y oeste y en zonas bajas del sureste.
La noche también será especialmente cálida en determinados puntos. Las mínimas se mantendrán por encima de los 26 ºC en el sureste y en zonas poco ventiladas de la vertiente sur.
En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas previstas oscilarán entre los 26 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima.
La calima será más intensa en Lanzarote y Fuerteventura
Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos despejados y presencia de calima durante este martes.
La Aemet señala que son probables concentraciones significativas de polvo en suspensión en superficie, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
El episodio de calor también afectará al resto del Archipiélago. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas subirán ligeramente y los termómetros podrán alcanzar los 35 ºC en Tenerife, mientras la mínima prevista en El Hierro será de 19 ºC.
En las Islas occidentales habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte y se desarrollará nubosidad de evolución en áreas de interior.
Así soplará el viento este martes
El viento será en general flojo del norte en las costas, con predominio del régimen de brisas. En las costas del sureste será moderado del nordeste. En las zonas de interior soplará flojo a moderado del sureste y tenderá a girar a componente norte durante la tarde.
En Gran Canaria, el viento arreciará desde el mediodía en las costas. En las zonas interiores será inicialmente de componente sur antes de rolar al norte por la tarde.
La previsión sitúa así a Canarias ante una jornada de calor, calima y cielos despejados, aunque con posibilidad de chubascos vespertinos en zonas de interior.