Lo peor del calor está por llegar a Canarias: alerta, avisos de la Aemet y las zonas que llegarán a 38 grados

El Gobierno de Canarias elevará este martes, 15 de septiembre, a alerta por temperaturas máximas la situación en Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria ante el empeoramiento del episodio de calor. La medida entrará en vigor a las 10.00 horas, con previsiones que sitúan los termómetros en hasta 38 grados en las zonas más expuestas.
La alerta afectará a Lanzarote, Fuerteventura y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria. El resto de las islas y territorios incluidos en la declaración permanecerán en situación de prealerta por altas temperaturas.
La Dirección General de Emergencias adopta la decisión a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La actualización difundida este lunes confirma que el episodio se intensificará durante la jornada del martes.
38 grados y avisos naranjas
La Aemet ha activado avisos de nivel naranja por temperaturas máximas entre las 10.00 y las 18.00 horas del martes en el este, sur y oeste de Gran Canaria, donde se contemplan máximas de 38 grados, con menor incidencia en las costas.
También habrá aviso naranja en Fuerteventura, donde la temperatura máxima prevista alcanza igualmente los 38 grados, especialmente en zonas de interior.
Los avisos meteorológicos oficiales pueden modificarse en función de la evolución de las previsiones.
Los principales avisos facilitados para este martes son:
- Este, sur y oeste de Gran Canaria: aviso naranja, hasta 38 ºC.
- Fuerteventura: aviso naranja, hasta 38 ºC.
- Cumbres de Gran Canaria: aviso amarillo, hasta 36 ºC.
- Lanzarote: aviso amarillo, hasta 36 ºC.
- Este, sur y oeste de Tenerife: aviso amarillo, hasta 35 ºC.
- Área metropolitana de Tenerife: aviso amarillo, hasta 34 ºC.
- La Gomera: aviso amarillo, hasta 34 ºC.
- El Hierro: aviso amarillo, hasta 34 ºC.
- Cumbres de La Palma: aviso amarillo, hasta 34 ºC.
Emergencias advierte de que durante el martes podrán alcanzarse o superarse los 37 grados en las vertientes orientadas al sur de las islas orientales, mientras que amplias zonas del Archipiélago podrían superar los 34 grados.
Calima durante el episodio de calor
El calor estará acompañado por calima, especialmente significativa en la provincia de Las Palmas durante el martes.
La Aemet mantiene además avisos por polvo en suspensión en Lanzarote, Fuerteventura y distintas zonas de Gran Canaria. En algunos puntos, la presencia de partículas podrá reducir la visibilidad.
En Lanzarote y Fuerteventura se prevé que la calima tienda a disminuir al final de la jornada.
Alerta por incendios forestales
El episodio de temperaturas elevadas coincide con una alerta por riesgo de incendios forestales declarada desde este lunes en las islas occidentales y Gran Canaria.
La medida afecta a El Hierro, La Gomera, la vertiente oeste de La Palma y las cumbres y medianías orientadas al sur y oeste de Tenerife. En Gran Canaria, la alerta se establece por encima de los 400 metros de altitud.
Las altas temperaturas, la baja humedad relativa y el viento favorecen una mayor disponibilidad de los combustibles vegetales y aumentan el potencial de propagación de un posible incendio.
El Gobierno recomienda evitar actividades físicas durante las horas centrales, mantener una hidratación adecuada y prestar especial atención a menores, mayores y personas vulnerables.
Ante la calima, se aconseja mantener cerradas puertas y ventanas en los episodios de mayor concentración, especialmente en hogares con personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas.
El calor comenzará a remitir el miércoles
Para el miércoles 16 de septiembre, la previsión apunta a una moderación progresiva de las temperaturas, aunque seguirán registrándose valores elevados en determinadas zonas.
La Aemet mantiene, de hecho, avisos por altas temperaturas durante parte del miércoles en sectores de Gran Canaria, por lo que el episodio no desaparecerá de forma inmediata.
La Dirección General de Emergencias continuará siguiendo la evolución meteorológica y podrá modificar las situaciones de alerta y prealerta en función de las próximas actualizaciones.