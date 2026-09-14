Canarias cambia las clases de mañana por el calor: dónde serán online

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido pasar a modalidad online la actividad lectiva de este martes, 15 de septiembre, en todos los centros educativos de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria ante el episodio de altas temperaturas previsto para la jornada.
La medida se aplicará en aquellas enseñanzas en las que sea posible desarrollar la actividad de forma telemática.
La decisión se adopta siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en aplicación del Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.
Este protocolo, actualizado en mayo de 2026, contempla precisamente la posibilidad de implantar enseñanza no presencial o reducir la jornada lectiva cuando las condiciones térmicas así lo aconsejen.
Dónde habrá clases online este martes
En Fuerteventura, la medida afecta a la totalidad de la isla.
En Gran Canaria, la actividad lectiva pasará a modalidad telemática en los centros educativos situados en estos nueve municipios:
- Agüimes
- Artenara
- Ingenio
- Mogán
- San Bartolomé de Tirajana
- La Aldea de San Nicolás
- Santa Lucía de Tirajana
- Telde
- Valsequillo
La Consejería precisa que la actividad se desarrollará online en las enseñanzas en las que esta modalidad sea posible.
Qué ocurre en el resto de Canarias
En el resto de las islas, Educación mantiene la actividad lectiva y recomienda a los centros aplicar las medidas preventivas recogidas en el protocolo frente a episodios de calor.
La Consejería pide prestar especial atención al alumnado vulnerable y recuerda que los equipos directivos pueden solicitar medidas extraordinarias a las direcciones territoriales o insulares de Educación.
Entre esas medidas se encuentran la salida anticipada del alumnado, la modificación del horario escolar o la adaptación de las actividades curriculares.
El protocolo autonómico establece medidas específicas para proteger la salud de la comunidad educativa y permite adaptar la actividad presencial cuando las temperaturas excepcionales puedan suponer un riesgo.
Las medidas pueden cambiar en los próximos días
Educación señala que las decisiones para las siguientes jornadas dependerán de la evolución de las temperaturas y de las indicaciones que emitan los organismos competentes.
Por tanto, las familias y la comunidad educativa deberán permanecer pendientes de las comunicaciones oficiales ante posibles cambios en la actividad lectiva durante los próximos días.