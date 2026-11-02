La borrasca deja un corte de luz en la Isla y la primera nevada de la temporada en el Teide

La borrasca que afecta al Archipiélago dejó ayer nieve y hielo en el Pico del Teide y causó diversos desprendimientos, caídas de ramas e inundaciones puntuales en distintos puntos de las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, así como cortes de suministro eléctrico.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 informó de cerca de medio centenar de incidencias en Tenerife y La Palma hasta las 10.00 horas. Durante la mañana, las precipitaciones tuvieron especial incidencia en las zonas oeste, sur y sureste de Tenerife, especialmente en los altos de los municipios de Adeje, Arona, Vilaflor, Guía de Isora, Granadilla, San Miguel, Arafo y Güímar.
En la zona del aeropuerto Tenerife Sur y el núcleo costero de El Médano se registraron 26 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 8.00 y las 9.00 horas, provocando una importante escorrentía en sus calles hasta llegar a la playa e inundaciones puntuales. También se desbordaron alcantarillas en Arona y Adeje.
Según informa el Cabildo de Tenerife, los operarios insulares trabajaron para retirar piedras y limpiar la tierra y el barro que cayó puntualmente en varias calzadas del sur y oste insular, entre otras actuaciones en la TF-82, entre Tamaimo y Chío (Santiago del Teide); la TF-465, en Guía de Isora, o la TF-657 entre Aldea Blanca y La Camella, así como en la TF-28 en El Escobonal (Güímar).
En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de la capital contabilizó una decena de intervenciones durante la mañana. Entre las más destacadas figuran la caída de una rama de grandes dimensiones en la Rambla de Santa Cruz que obligó a cortar la circulación a la altura del Kiosko Numancia, así como varios desprendimientos de piedras y loco en calles de El Tablero y María Jiménez, así como en el Parque Rural de Anaga, actuando en varios puntos de las carreteras TF-12, la TF-121 de San Andrés a Igueste y la TF-134 del Bailadero a Benijos.
Asimismo, la lluvia caída motivó la pérdida de suministro eléctrico que afectó a decenas de semáforos de Santa Cruz de Tenerife, obligando a la Policía Local a regular el tráfico.
Apagón eléctrico
El temporal de precipitaciones acompañado por aparato eléctrico (unos 4.000 rayos contabilizados) y algunas rachas de viento provocó un corte eléctrico de gran alcance durante las primeras horas de ayer. Según informó Red Eléctrica alrededor de las 8.24 horas se produjo la desconexión de dos circuitos de 220 kV en el sur de Tenerife, la línea 220 kV Granadilla-Vallitos y la línea 220kV Vallitos-Abona, y la desconexión de un importante contingente de generación en la central de Granadilla a consecuencia de la tormenta. Asimismo, la incidencia afectó al suministro eléctrico, dejándose de alimentar 140MW aproximadamente en el sistema Tenerife-La Gomera. Sin embargo, a las 08.51 horas quedó restablecido todo el suministro.
Unos 180.000 abonados se quedaron sin suministro a consecuencia de esta avería. El corte afectó a distintas zonas de Tenerife y también se comunicaron incidencias en La Gomera.
Nieve y hielo
Las precipitaciones han dejado nieve en el entorno del Pico del Teide y el Refugio de Altavista, con un acumulado de 20 centímetros. Los accesos al pico del Teide están restringidos debido a la presencia de nieve y hiejo a partir de los 2.700 metros de altitud y solo se permite el paso a los montañeros y expertos en alpinismo o aquellos que vayan acompañadas por los servicios de profesionales acreditados por el Parque Nacional, siempre que dispongan obligatoriamente de equipamiento adecuado para condiciones invernales, incluidos crampones, que permiten caminar sobre superficies heladas.
La presencia de hielo y nieve ha obligado a establecer restricciones de acceso en siete senderos del Parque Nacional.
Acumulados
Según los datos registrados por las estaciones de la Aemet y Agrocabildo, hasta las 20.00 horas habían acumulados de 46,4 litros por metro cuadrado en Las Cañadas del Teide, 38,5 en Montaña Chavao (altos de Guía de Isora), 30,1 l/m2 en Vilaflor, Aeropuerto Tenerife Sur y El Médano, 27 mm en Lomo de Mena (Güímar), 24 en la Cooperativa de Arico, y más de 23 l/,2 en Chío, El Pozo y el casco de Güía de Isora. En el área metropolitana, apenas se superaban los 12 litros en El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
En La Palma, las precipitaciones dejaron acumulados de 21 litros/m2 en Mazo o 17 l/m2 en Fuencaliente, durante la madrugada. También destacaron las lluvias en El Hierro: Sabinosa (Frontera) registraba 18 mm y en el Depósito de El Pinar 15,6, y en La Gomera, la estación de Arure notificaba 17,4 litros.