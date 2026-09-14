Sanidad eleva al nivel máximo el riesgo para la salud por calor en Canarias: dónde está activo y hasta cuándo

La Dirección General de Salud Pública ha elevado este lunes el nivel de riesgo para la salud por las altas temperaturas en Canarias y mantiene avisos en amplias zonas del Archipiélago. El nivel máximo, rojo, afecta a Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote.
El episodio también deja avisos naranjas en Fuerteventura, Telde y el este, sur y oeste de Tenerife, mientras que el nivel amarillo alcanza al norte de Gran Canaria, este, sur y oeste de Gran Canaria, norte de Tenerife y oeste de La Palma.
La actualización supone un empeoramiento respecto al aviso comunicado el pasado viernes, 11 de septiembre, cuando Sanidad había activado niveles naranja en Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Lanzarote, y amarillo en Fuerteventura.
Las zonas de Canarias con aviso rojo por calor
El nivel 3, rojo, queda activado en las siguientes zonas MeteoSalud:
- Santa Cruz de Tenerife-El Rosario.
- Las Palmas de Gran Canaria.
- Lanzarote.
Según Salud Pública, este nivel implica un riesgo elevado para la población vulnerable y para las personas expuestas de forma prolongada al sol. En mayores de 65 años con factores de riesgo adicionales, la consideración alcanza el riesgo extremo.
En estas zonas, Sanidad recomienda incluso cancelar o reprogramar entre las 11.00 y las 18.00 horas aquellas actividades que impliquen una exposición prolongada al calor, como competiciones deportivas, ejercicio físico al aire libre o eventos multitudinarios.
Avisos naranja y amarillo en Canarias
El nivel 2, naranja, afecta a Fuerteventura, Telde y la zona este, sur y oeste de Tenerife. Este nivel supone un riesgo moderado para personas vulnerables y para quienes permanezcan expuestos durante largos periodos al sol.
Por su parte, el nivel 1, amarillo, está vigente en el norte de Gran Canaria, este, sur y oeste de Gran Canaria, norte de Tenerife y oeste de La Palma.
La previsión de Salud Pública es que este episodio de temperaturas extremas continúe hasta mediados de esta semana, aunque con menor intensidad, de acuerdo con la información disponible este lunes. Medios canarios que recogen la actualización de este 14 de septiembre confirman la elevación a rojo en Santa Cruz-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote.
La calima puede empeorar los efectos del calor
A las altas temperaturas se suma la presencia de calima en las medianías y en Fuerteventura y Lanzarote. Aunque no se espera que sea especialmente intensa, Salud Pública advierte de que puede agravar los síntomas relacionados con el calor.
El Plan de vigilancia y prevención frente al calor del Servicio Canario de la Salud tiene como objetivo identificar el riesgo asociado a las temperaturas extremas y establecer medidas para proteger especialmente a la población vulnerable.
Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran los menores de cuatro años, embarazadas, mayores de 65 años y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, hipertensión, diabetes u obesidad mórbida.
También deben extremar las precauciones quienes realizan ejercicio físico intenso o trabajan al aire libre, personas con poca autonomía y quienes permanecen expuestos al calor durante largos periodos.
Qué recomienda Sanidad ante el calor
Salud Pública aconseja beber agua sin esperar a tener sed, evitar alcohol y bebidas energéticas y optar por comidas ligeras.
También recomienda reducir el tiempo en el exterior durante las horas centrales, trasladar el ejercicio a primera hora de la mañana o última de la tarde y permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos.
Entre los síntomas relacionados con el calor figuran la sed intensa, debilidad, mareos, fatiga, náuseas, dolor de cabeza, calambres y palpitaciones. La pérdida de consciencia, las convulsiones o el coma son síntomas de gravedad.
Ante signos que requieran atención inmediata, Sanidad recomienda consultar con un profesional sanitario. En caso de emergencia debe llamarse al 112.