El Gobierno declara la prealerta por calor en toda Canarias: entra en vigor este lunes y esta será la situación isla por isla

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago a partir de las 11.00 horas de este lunes 14 de septiembre. El episodio de calor alcanzará su mayor intensidad entre el lunes y el martes, con valores que podrán llegar a 37 ºC en Fuerteventura y Gran Canaria.
La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Las temperaturas más altas se concentrarán inicialmente en las Islas orientales. En Fuerteventura podrán alcanzarse los 37ºC este lunes, e incluso superarse de forma puntual, mientras que en Lanzarote se esperan máximas de hasta 36ºC. El calor afectará sobre todo al interior y tenderá a extenderse hacia zonas costeras del sur y sureste durante el martes.
En Gran Canaria, las máximas podrán situarse ya este lunes en torno a los 34ºC en amplias zonas del sur y oeste, con registros puntuales de 35ºC. El martes será la jornada más intensa, con hasta 37 ºC en sectores de la mitad sur y valores de 34 a 35ºC también en medianías del norte.
La subida será también notable en Tenerife. Para este lunes se esperan entre 32 y 33ºC en medianías y cumbres del sur y oeste, así como en puntos del área metropolitana. El martes, las temperaturas podrán alcanzar los 35ºC en medianías del sur y los 36ºC en la vertiente sur del área metropolitana.
En las Islas occidentales más pequeñas, el episodio será menos intenso, aunque también dejará valores elevados. La Gomera podrá alcanzar entre 34 y 35ºC el martes en cumbres y medianías del sur. En La Palma, las máximas rondarán los 30ºC este lunes y podrán subir hasta 32 ºC el martes en medianías del oeste y noroeste. En El Hierro, se esperan entre 31 y 32ºC en buena parte de la Isla, con picos de 33 a 34ºC en El Pinar y cumbres del nordeste.
Emergencias mantiene el seguimiento del episodio y no descarta actualizar la situación si cambia la evolución prevista. La prealerta afectará a toda Canarias desde este lunes y permanecerá sujeta a la evolución de las temperaturas.