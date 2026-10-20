Declaran la alerta por lluvias en El Hierro y Canarias sigue pendiente de una posible DANA

Canarias afronta este martes, 20 de octubre, un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica que ha llevado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta por lluvias en El Hierro y mantener la prealerta en La Palma. La decisión se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado a naranja el nivel de aviso en la isla herreña ante la previsión de chubascos fuertes que podrían ir acompañados de tormentas.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación a partir de las 13.15 horas de este martes, debido a la entrada de una masa de aire húmedo e inestable que dejará precipitaciones de distribución irregular en el Archipiélago.
El empeoramiento de las previsiones afecta especialmente a El Hierro, donde la Aemet contempla acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas, valores que han motivado la activación del aviso naranja por peligro importante.
Por su parte, La Palma permanece bajo aviso amarillo por lluvias, con especial incidencia prevista en las vertientes sur y este de la Isla.
La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en El Hierro
Según la última actualización de la Aemet, El Hierro estará bajo aviso naranja entre las 13.00 y las 17.59 horas de este martes, 20 de octubre, ante la posibilidad de precipitaciones intensas y acompañadas de actividad tormentosa.
El organismo meteorológico establece una probabilidad de entre el 40% y el 70% para estos fenómenos adversos, que podrían dejar acumulaciones significativas en periodos de tiempo reducidos.
La previsión contempla dos umbrales de precipitación: 30 milímetros en una hora y 100 milímetros en 12 horas. En ambos casos, el nivel de aviso es naranja, correspondiente a peligro importante.
Esta situación supone un agravamiento respecto a las previsiones iniciales, que situaban a la isla bajo aviso amarillo por lluvias.
El Gobierno de Canarias declara la alerta en El Hierro
Ante esta evolución, la Dirección General de Emergencias ha decidido elevar de prealerta a alerta la situación por lluvias en El Hierro, mientras que La Palma permanece en prealerta.
La actualización se ha realizado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), teniendo en cuenta la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles.
El Gobierno autonómico advierte de que la entrada de aire húmedo e inestable favorecerá la aparición de chubascos de intensidad variable, con posibilidad de que sean especialmente fuertes en El Hierro y estén acompañados de tormentas.
La principal preocupación se centra en la intensidad que pueden alcanzar las precipitaciones en intervalos cortos, especialmente durante la tarde de este martes.
La Palma mantiene el aviso amarillo por lluvias
La situación meteorológica también mantiene bajo vigilancia a La Palma, donde la Aemet ha activado avisos amarillos por precipitaciones en las cumbres y en las vertientes este y oeste.
En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.
Los avisos de la Agencia están vigentes desde las 00.00 hasta las 17.59 horas de este martes.
Según la Dirección General de Emergencias, las lluvias afectarán principalmente a las vertientes sur y este de La Palma, donde podrían registrarse precipitaciones localmente persistentes.
El boletín del Gobierno de Canarias también contempla valores de referencia de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas para este episodio de inestabilidad.
Qué tiempo hará en el resto de Canarias
La inestabilidad meteorológica también se dejará notar en otras zonas del Archipiélago, aunque con precipitaciones de menor intensidad prevista.
En Tenerife y Gran Canaria, la Aemet anuncia intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos durante las horas centrales del día en zonas de interior. No se descarta alguna precipitación ocasional en forma de goterón.
Lanzarote y Fuerteventura comenzarán la jornada con cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará progresivamente.
En las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente en medianías y vertientes del norte y este durante la primera mitad del día.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 25 en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará del nordeste, flojo en las islas orientales, y de componente este, moderado, en las occidentales.
Una DANA podría prolongar las lluvias en Canarias
La evolución meteorológica de los próximos días continuará condicionada por una situación de inestabilidad que podría estar asociada a una pequeña depresión aislada en niveles altos (DANA).
El meteorólogo de Televisión Canaria Edgar Cedrés ha advertido en su cuenta de X de que este martes serán probables los chubascos fuertes y tormentosos en El Hierro y La Palma.
Sin embargo, el escenario podría cambiar el miércoles, cuando las precipitaciones tenderían a reactivarse en el este y sureste del Archipiélago.
Según su análisis, tampoco se descartan tormentas en el entorno de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa durante esa jornada.
Cedrés explica que la evolución dependerá de la posición final de la DANA, debido a las particularidades del relieve y la distribución de las Islas.
Entre el jueves y el viernes, el sistema podría tender a debilitarse sobre Canarias, favoreciendo todavía la aparición de chubascos fuertes, localizados e irregulares antes del restablecimiento de los vientos alisios.
Se trata de una previsión sujeta a cambios, por lo que será necesario seguir las próximas actualizaciones de la Aemet.
Recomendaciones ante las lluvias fuertes en Canarias
Ante este episodio, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones en las zonas afectadas.
Entre las principales medidas de autoprotección se encuentran evitar el tránsito por barrancos y zonas inundables, no atravesar carreteras anegadas y prestar especial atención a los posibles desprendimientos en áreas de fuerte pendiente.
Asimismo, se aconseja revisar desagües y sumideros y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.
La evolución de las lluvias y de los niveles de riesgo puede consultarse en la web oficial de la Aemet y en el portal de alertas del Gobierno de Canarias.