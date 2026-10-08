La Aemet activa el aviso en Canarias por lluvias fuertes y posibles tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote para este viernes, 9 de octubre, ante la previsión de chubascos fuertes que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas aisladas y se prolongarán durante la madrugada del sábado.
El episodio comenzará a las 15.00 horas del viernes y la inestabilidad se extenderá a otras zonas del Archipiélago, con lluvias débiles o moderadas en varias islas, según la predicción facilitada por la Agencia.
El cambio de tiempo también estará marcado por la abundante nubosidad en las vertientes del norte de las islas montañosas y temperaturas que, en general, experimentarán pocas variaciones.
Horas y cantidad de lluvia prevista
El aviso de nivel amarillo afecta a Lanzarote, donde la Aemet contempla precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora, equivalentes a 15 litros por metro cuadrado.
La Agencia establece el aviso desde las 15.00 horas del viernes 9 de octubre hasta las 06.00 horas del sábado, 10 de octubre.
Durante este periodo podrían registrarse chubascos fuertes acompañados de alguna tormenta aislada.
En Fuerteventura, las precipitaciones serán, en general, débiles y ocasionales, aunque podrán ser localmente moderadas en el sureste durante la segunda mitad de la jornada.
Dónde lloverá este viernes en Canarias
Las lluvias también estarán presentes en las islas occidentales y en Gran Canaria, aunque con diferente intensidad y distribución.
En Tenerife, los intervalos nubosos dejarán lluvias débiles a moderadas en el norte, principalmente a primeras y últimas horas del día. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque crecerá la nubosidad durante la mañana y podrán producirse chubascos ocasionales en el interior y la vertiente sur.
La situación será similar en Gran Canaria, donde las precipitaciones serán más frecuentes en el norte. Por la tarde podrán registrarse algunos chubascos en zonas de interior y del sur.
En La Palma, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte y el este, con lluvias débiles a moderadas que podrían ser persistentes en medianías. En el oeste aumentará la nubosidad durante la mañana, con posibilidad de precipitaciones ocasionales por la tarde.
Por su parte, La Gomera registrará lluvias débiles en el norte, localmente moderadas en medianías. En El Hierro, las precipitaciones afectarán principalmente a la vertiente norte y podrían intensificarse en medianías durante la tarde.
El viento soplará de componente norte o nordeste, generalmente flojo a moderado, con mayor intensidad en determinadas vertientes expuestas de las islas montañosas.
Qué tiempo hará el sábado en Canarias
La inestabilidad continuará durante el sábado, 10 de octubre, aunque el aviso amarillo de Lanzarote finalizará a las 06.00 horas.
La Aemet mantiene una previsión de intervalos nubosos en el conjunto del Archipiélago, con lluvias débiles a moderadas ocasionales en el norte de las islas montañosas.
En Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones serán más probables en el interior y sureste, generalmente de carácter débil.
En otras zonas podrán registrarse chubascos ocasionales, especialmente en el interior del sur y oeste durante la tarde.
Las temperaturas apenas cambiarán en las costas, mientras que se espera un ligero descenso en medianías y zonas altas. En las capitales canarias, los termómetros oscilarán el sábado entre los 21 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, y entre los 23 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Una DANA favorece la inestabilidad en Canarias
La presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA), integrada en una vaguada situada entre el suroeste de la Península y Canarias, favorecerá los chubascos y algunas tormentas en el Archipiélago durante los próximos días.
Según explica Meteored, esta configuración atmosférica mantendrá el tiempo inestable en Canarias hasta el sábado, mientras las altas presiones irán ganando protagonismo en buena parte de la Península.
El episodio coincide con la entrada de una masa de aire polar marítimo sobre el nordeste peninsular y Baleares, que provocará un descenso de las temperaturas y favorecerá las primeras nevadas de la temporada en los Pirineos.
De cara a la próxima semana, Meteored prevé la instalación de un potente anticiclón en el Atlántico Norte a partir del miércoles 14 de octubre.
Esta situación podría bloquear el paso de frentes y borrascas hacia buena parte de la Península y desplazar la corriente en chorro polar hacia latitudes más septentrionales.
El modelo europeo también apunta a la posible persistencia de este patrón atmosférico durante la segunda mitad de octubre, aunque estas previsiones a medio y largo plazo mantienen un mayor grado de incertidumbre.
Por ahora, la previsión más inmediata para Canarias mantiene los chubascos hasta el sábado, especialmente en las vertientes del norte y zonas de interior.