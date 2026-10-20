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Un accidente de camión provoca un atasco en la TF-1: la cabina quedó empotrada contra el talud

La cabina del vehículo ha quedado empotrada contra un talud y las colas se han extendido hasta Candelaria durante más de una hora
Un accidente de camión provoca un atasco en la TF-1
Un accidente de camión provoca un atasco en la TF-1. | DA
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Un accidente de un camión cisterna ha provocado importantes retenciones este martes, 20 de octubre, en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1), a la altura del municipio de Güímar, en dirección sur. El incidente se ha registrado en el carril derecho y ha ocasionado complicaciones en la circulación durante más de una hora.

Según las primeras informaciones recabadas por este periódico, la cabina del vehículo ha quedado empotrada contra el talud situado junto a la carretera, mientras que las retenciones se han extendido hasta la zona de Candelaria.

El aviso del accidente comenzó a circular poco antes de las 11.45 horas. Las dificultades para circular por este tramo de la TF-1 se han prolongado durante más de una hora, con importantes acumulaciones de vehículos.

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