Un accidente de camión provoca un atasco en la TF-1: la cabina quedó empotrada contra el talud

Un accidente de un camión cisterna ha provocado importantes retenciones este martes, 20 de octubre, en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1), a la altura del municipio de Güímar, en dirección sur. El incidente se ha registrado en el carril derecho y ha ocasionado complicaciones en la circulación durante más de una hora.
Según las primeras informaciones recabadas por este periódico, la cabina del vehículo ha quedado empotrada contra el talud situado junto a la carretera, mientras que las retenciones se han extendido hasta la zona de Candelaria.
El aviso del accidente comenzó a circular poco antes de las 11.45 horas. Las dificultades para circular por este tramo de la TF-1 se han prolongado durante más de una hora, con importantes acumulaciones de vehículos.
El siniestro ha vuelto a generar problemas de circulación en uno de los principales accesos al sur de Tenerife.