Dos encapuchados asaltan a un comerciante en Tenerife: los vecinos retienen a uno de ellos

Un comerciante ha resultado herido tras ser asaltado por dos hombres encapuchados cuando regresaba a su domicilio en El Fraile, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a varios vecinos, que acudieron en su ayuda y lograron retener a uno de los presuntos agresores hasta la llegada de la Policía Local.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, 19 de octubre, poco después de las 02.00 horas, en la calle Las Cañadas. Según ha informado este martes la Policía Local de Arona, los sospechosos intentaron sustraer al comerciante sus pertenencias y la recaudación del establecimiento que acababa de cerrar.
Los vecinos acudieron al escuchar los gritos de auxilio
El incidente comenzó cuando la víctima regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral. Al llegar al portal, dos individuos encapuchados lo abordaron y presuntamente lo agredieron con la intención de robarle.
El comerciante comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a varias personas que se encontraban en las inmediaciones.
Los vecinos acudieron al lugar y consiguieron retener a uno de los sospechosos, mientras que el segundo implicado logró escapar en un vehículo.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió inicialmente un aviso por una posible reyerta y movilizó a la Policía Local de Arona.
Tres unidades policiales se desplazaron hasta la calle Las Cañadas, donde encontraron a varios ciudadanos que mantenían retenido a uno de los presuntos autores.
Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.
Buscan al segundo sospechoso en el sur de Tenerife
La víctima presentaba diversas contusiones como consecuencia de la agresión. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encargó de atenderla y trasladarla a un centro médico para su valoración.
Durante la intervención, los policías localizaron varios objetos que podrían estar relacionados con lo ocurrido, aunque no se han facilitado detalles sobre su naturaleza.
La Policía Local también desplegó un dispositivo de búsqueda por El Fraile, Las Galletas y Costa del Silencio para intentar localizar al segundo sospechoso, que había abandonado el lugar en un vehículo.
La investigación permanece abierta y, por el momento, no se ha comunicado la detención del hombre que consiguió huir.
El detenido fue informado de sus derechos, trasladado a un centro sanitario y quedó a disposición de la autoridad competente.
Desde la Policía Local de Arona han destacado la colaboración ciudadana, que permitió auxiliar al comerciante y retener a uno de los presuntos agresores.
Asimismo, el cuerpo policial recuerda la importancia de avisar al 1-1-2 o al 092 ante cualquier situación de riesgo y evitar intervenciones que puedan poner en peligro la seguridad personal.