“Canarias está a un vuelo, pero para muchos es inalcanzable”: los isleños que viven fuera alzan la voz contra los precios de los billetes

“Canarias está a un vuelo, pero para muchos ese vuelo es inalcanzable”. Con esta denuncia, la asociación Canarios sin Alas, junto a Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Cataluña, ha convocado concentraciones en Madrid y Barcelona el próximo 31 de octubre para reclamar medidas que permitan reducir los precios de los billetes de avión al Archipiélago.
Las organizaciones aseguran que el elevado coste de los vuelos impide a numerosos canarios que residen en la Península regresar a las Islas para visitar a sus familias, especialmente durante Navidad, verano y otros periodos vacacionales.
Las protestas se celebrarán a las 12.00 horas en ambas ciudades. En Madrid, la concentración tendrá lugar en la Plaza de las Cortes, mientras que en Barcelona todavía no se ha concretado el emplazamiento.
Los canarios que viven fuera reclaman vuelos más baratos
Las asociaciones convocantes denuncian que las personas que han trasladado su residencia fuera de Canarias encuentran cada vez más dificultades económicas para mantener el contacto presencial con sus familiares.
Según explican, uno de los principales problemas es que quienes dejan de tener la condición de residentes en las Islas ya no pueden beneficiarse de la bonificación del transporte aéreo destinada a quienes cumplen ese requisito.
Esta situación afecta, según los colectivos, a quienes necesitan desplazarse al Archipiélago por motivos familiares, durante sus vacaciones o ante circunstancias personales de especial importancia.
“Vivimos en el mismo país, pero estamos separados por unos precios que muchas familias no pueden asumir“, sostienen los representantes de las asociaciones.
Los convocantes consideran que los precios actuales han creado una barrera económica que dificulta mantener los vínculos familiares y sociales con Canarias.
Qué piden los convocantes al Gobierno y los partidos políticos
La movilización tiene como principal objetivo reclamar a los partidos políticos medidas para contener o rebajar los precios de los vuelos a Canarias, especialmente en los periodos de mayor demanda.
Las asociaciones quieren que estas propuestas se incorporen a los programas electorales de las formaciones políticas de cara a las próximas elecciones generales.
Entre sus reivindicaciones figura la regulación del precio de los billetes para facilitar los desplazamientos de los canarios que viven en la Península y que han perdido la condición administrativa de residentes en el Archipiélago.
Los colectivos también dirigen sus peticiones al Gobierno de Canarias, al que reclaman que aproveche los próximos presupuestos autonómicos para impulsar soluciones que reduzcan las dificultades económicas para viajar a las Islas.
La reivindicación se dirige asimismo a las compañías aéreas, a las que quieren trasladar las consecuencias que, a su juicio, tienen las tarifas actuales para las relaciones familiares y personales.
Cuándo y dónde serán las concentraciones
Las movilizaciones convocadas por Canarios sin Alas, Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Cataluña tendrán lugar el sábado 31 de octubre de 2026.
Los detalles anunciados son los siguientes:
- Madrid: Plaza de las Cortes, a las 12.00 horas.
- Barcelona: a las 12.00 horas, en un lugar todavía por determinar.
Las asociaciones han elegido estas dos ciudades para trasladar sus reclamaciones a las administraciones públicas y exigir respuestas ante el coste de los desplazamientos a Canarias.
Los convocantes insisten en que su reivindicación no responde a intereses partidistas, sino a las dificultades que encuentran para visitar a sus seres queridos.
“No somos políticos ni técnicos. Somos canarios que queremos seguir cerca de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestras raíces”, explican.
Las organizaciones concluyen su llamamiento reclamando soluciones concretas que permitan mantener el contacto con el Archipiélago sin que el coste del transporte aéreo se convierta, según denuncian, en un obstáculo para las familias canarias.