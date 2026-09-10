Nueva estrategia de Bruselas para Canarias: vuelos, barcos, vivienda y fondos europeos

La Comisión Europea ha planteado una nueva estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) que refuerza su papel dentro de la Unión Europea y pone el foco en áreas especialmente relevantes para Canarias, como el transporte aéreo y marítimo, la vivienda, el turismo, la pesca, la energía, la investigación y la gestión de fronteras.
Canarias forma parte de las nueve regiones ultraperiféricas reconocidas por la Unión Europea junto a Azores, Madeira y seis territorios franceses. Este estatus permite adoptar medidas específicas para compensar dificultades estructurales como la lejanía, la insularidad o la dependencia de determinados sectores económicos.
La nueva hoja de ruta sustituye a la estrategia de 2022 y llega mientras se negocia el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que determinará buena parte de la financiación europea de los próximos años.
Qué cambia para Canarias con la nueva estrategia RUP
Uno de los principales cambios de enfoque es que las RUP no se contemplan únicamente como territorios con desventajas estructurales, sino también como áreas con valor estratégico para la Unión.
La propia Comisión destaca desde hace años activos específicos de estos territorios, como su biodiversidad, sus amplias zonas marítimas, su posición geográfica y su potencial para actividades espaciales y astrofísicas.
La nueva estrategia plantea reforzar sectores como la pesca, las energías renovables, el turismo, la logística, el transporte aéreo y marítimo y la investigación.
También incorpora medidas relacionadas con la resiliencia frente al cambio climático, la seguridad, las amenazas híbridas, la inmigración y la gestión de fronteras.
Transporte aéreo y marítimo: la exención del ETS, hasta 2035
Uno de los aspectos con mayor impacto potencial en Canarias es el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS).
La Comisión Europea propuso en julio de 2026 una revisión del sistema europeo de emisiones que afecta, entre otros sectores, a la aviación y al transporte marítimo.
En el caso de las RUP, la propuesta contempla prolongar hasta el 31 de diciembre de 2035 determinadas excepciones relacionadas con el transporte aéreo y marítimo entre estos territorios y sus respectivos Estados.
El Gobierno de Canarias ya informó en julio de que la propuesta comunitaria mantiene hasta 2035 la exención RUP en las tasas de emisión para determinadas conexiones aéreas y marítimas con la Península.
Este aspecto resulta especialmente relevante para un Archipiélago que depende del transporte aéreo y marítimo para su conectividad exterior.
Fondos europeos y POSEI
La estrategia también se enmarca en la negociación del presupuesto europeo para 2028-2034.
La Comisión contempla que los Estados puedan incorporar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas en sus futuros planes nacionales y regionales, incluyendo ámbitos como la conectividad, la energía, la seguridad alimentaria, la pesca o la acuicultura.
El documento facilitado señala además el compromiso de seguir prestando apoyo a las políticas de cohesión y al POSEI, el programa europeo destinado a compensar las dificultades específicas de la agricultura en las regiones ultraperiféricas.
La Unión Europea reconoce actualmente un régimen específico de apoyo agrícola para estos territorios precisamente por factores como la lejanía, la insularidad y las dificultades climáticas.
La vivienda entra en la agenda de las RUP
La nueva estrategia también incorpora la vivienda entre los problemas que deben abordarse específicamente en las regiones ultraperiféricas.
Según la información facilitada, Bruselas plantea apoyar a las autoridades nacionales y regionales para aumentar la oferta, ampliar el parque de alquiler, movilizar inversión y proteger a los hogares más vulnerables.
La vivienda ya aparece también entre las prioridades de otras estrategias territoriales recientes de la Comisión Europea para islas y comunidades costeras, con medidas dirigidas a combatir la escasez y mejorar la asequibilidad.
Más participación de Canarias en las decisiones europeas
Otro de los objetivos es reforzar la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite establecer medidas específicas para las RUP debido a sus condicionantes estructurales.
La estrategia plantea además incorporar las particularidades de estos territorios desde las primeras fases de elaboración de las normas europeas que puedan afectarles, en lugar de hacerlo únicamente una vez aprobadas.
La aplicación concreta de buena parte de estas medidas dependerá ahora del desarrollo legislativo de las propuestas y, especialmente, de la negociación del presupuesto europeo para el periodo 2028-2034.