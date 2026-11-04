El tinerfeñismo llora la amarga pérdida de Jesús de Miguel

La inexplicable tragedia que vive Tenerife desde la tarde del pasado lunes empezó un día de fútbol cualquiera, con el clásico ambiente festivo y familiar que precede a los partidos del representativo. Banderas ondeando en los alrededores del estadio, los bares de la zona a rebosar de aficionados, camisas blanquiazules a la vista desde bien temprano por toda la ciudad y los “a ver si hoy ganamos” sonando en cada cruce de palabras de camino al Heliodoro. Felices, a por otro partido en segunda, sin imaginar las horas tan crudas que se iban a vivir.
Muy poco a poco el estadio se fue llenando y, tras el himno, la presentación de los dos equipos y el aplauso del público para la decena de aficionados del Andorra que se quedaron en la Isla tras el aplazamiento del partido del domingo.
El minuto de silencio en homenaje al legendario Alberto Molina y a José Rivero, exjugadores blanquiazules, y un sentido aplauso que se extendió a las víctimas del accidente de los trenes en Toledo, dieron paso al pitido inicial. El Andorra vino con ganas de meterse al equipo local en el bolsillo pero el Tenerife, con suerte y don de la oportunidad, se adelantó en el minuto dos de partido.
Felicidad en las gradas y en el campo, que se convirtió en éxtasis colectivo cuando Enric Gallego colocó el segundo gol ya cerca del descanso. A partir de ahí, dominio y posesión del balón del Andorra, que consiguió colar un penalti en el minuto 83.
El ambiente se fue caldeando en el campo y un mal augurio empezó a extenderse por las gradas. Fue entonces cuando todo se torció. Llegaron las tarjetas, los malos modos, la expulsión de un jugador del visitante y la del portero local. Los temores deportivos se confirmaron al borde del minuto 90, cuando el Andorra anotó el empate.
Con el ambiente más que caldeado dentro y fuera del campo, la carrera emprendida por Jesús de Miguel, que se iba solo, fue cortada en seco con extrema dureza cerca del centro del campo por el portero andorrano Jesús Owono.
Las más de 13.000 personas que presenciaron la violenta entrada supieron, nada más ver la acción, que aquello había sido grave y que el jugador del Tenerife había sufrido un golpe tremendo.
El terror en la cara de David Rodríguez mientras se echaba las manos a la cabeza reveló la realidad de la terrible situación que se estaba viviendo en el césped.
El impacto de lo ocurrido fue tan fuerte que pocos minutos después se requirió la presencia de los sanitarios de la Cruz Roja en diferentes gradas de forma simultánea para atender a varios aficionados indispuestos.
Entre el público, murmullos y rostros desencajados, muchas personas rezando y niños llorando, asustados y nerviosos. La tensión y los inoportunos gritos de “¡Asesino!” fueron subiendo de tono pese a que tanto desde las propias gradas como desde el campo se pedía calma. Pero nadie parecía poder calmarse en momentos como los que se estaban viviendo.
Todo el estadio esperando ver a de Miguel levantarse del suelo o, al menos, recuperar la consciencia, sanitarios y compañeros tratando de ayudar, haciendo pantalla con el cuerpo, cargando la camilla, rezando de rodillas sobre el césped. Nada parecía real y nadie se podía creer lo que estaba pasando.
Cuando finalmente trasladaron a Jesús de Miguel a la ambulancia para llevarlo al hospital, el estadio se fue vaciando en silencio y los miles de aficionados del Tenerife volvieron a sus casas arrastrando el cuerpo, con un nudo en la garganta, apretando los dientes, preguntándose qué pasó y por qué, tratando de asimilar algo inconcebible en un campo de fútbol.
Ayer, a primera hora, se confirmó la tristísima noticia que ya desde la noche del lunes muchos se temían, tras conocerse algunos detalles de las graves dificultades que tuvo que afrontar el nueve del Tenerife.
Un chico de 30 años se ha ido de una manera absurdamente injusta y volver al Heliodoro ya nunca va a ser lo mismo. Esta tragedia no se va a olvidar. Jesús de Miguel se había ganado formar parte de la historia del club, le quedaban muchas alegrías que dar a la afición, a su equipo.