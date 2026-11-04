Adjudicadas las obras del futuro parque inclusivo Santa Catalina, en Santa Cruz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó, en su sesión de ayer, adjudicar el contrato de las obras del futuro parque inclusivo Santa Catalina, en el barrio de La Gallega, a la empresa Probisa Vías y Obras SLU, por un importe de 3.480.125 euros (IGIC no incluido, que asciende a 243.608 euros), según se recoge en el expediente. El presupuesto, que cuenta con una subvención del Cabildo de más de 1,2 millones, se distribuye en dos anualidades: 1.147.183 euros en este 2026 y 2.576.551 euros en el próximo 2027.
Una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los otros dos licitadores no adjudicatarios, se procederá a la formalización del contrato con la empresa Probisa Vías y Obras SLU, aunque en el expediente se recuerda que aún existe la opción de interponer recurso especial en materia de contratación.
Este futuro parque abarcará una superficie de casi 14.000 metros cuadrados, lo que lo convertirá en uno de los mayores espacios de juego accesible de Canarias. En concreto, el proyecto contempla la transformación de 13.930 metros cuadrados del parque Santa Catalina, entre la avenida Cercado Corazón y las calles Camino Cruz de La Gallega, Mandrágora y Gran Duque, en un espacio que estará dotado con una amplia zona de juegos accesibles, diseñada para que menores con y sin discapacidad puedan disfrutar de las mismas instalaciones en igualdad de condiciones.
Además de estas nuevas áreas de juego, se incorporan recorridos peatonales accesibles, zonas de descanso, espacios de estimulación sensorial, mobiliario urbano, alumbrado, redes de saneamiento, drenaje y riego, así como un aseo autolimpiable y mejoras en los accesos. Asimismo, la intervención tendrá un marcado carácter medioambiental, ya que conservará la mayor parte de la vegetación existente e incrementará las zonas ajardinadas, que ocuparán casi el 75% de la superficie, favoreciendo la creación de nuevos espacios de sombra.
A finales del pasado mes de agosto, desde el ayuntamiento capitalino preveían que las obras puedan comenzar durante el último trimestre de este año.
Demanda vecinal
Cabe recordar que el proyecto responde, además, a una demanda que ha estado presente durante años entre los vecinos del entorno. Ya en los presupuestos participativos de 2023 se recogieron propuestas ciudadanas relacionadas con la mejora del parque Santa Catalina, que planteaban actuaciones en la zona de juegos, espacios de estancia y merendero, señalización, instalaciones deportivas y servicios.